泰國移工下班後工廠喝酒　一時口角竟用鐵棍活活打死同鄉

記者李忠憲／台中報導

泰國籍帕姓、他姓男移工15日深夜在工廠飲酒作樂，雙方因故口角後，帕男竟涉嫌拿起鐵棍猛毆他男直到他倒地，雖緊急送醫卻因頭部、腹部傷勢嚴重，宣告不治。警方表示，帕男得知有人死訊深表後悔，將蒐集相關證據後，將依法送辦。

▲泰籍帕姓移工酒後涉嫌打死同鄉，遭警方帶回派出所。（圖／民眾提供）

台中市消防局15日晚間11點半左右獲報，太平區工業二十路一處工廠，有一男子遭打倒地，已無呼吸心跳。消防隊立刻出動人車前往現場，發現倒地的39歲泰國籍他姓男子頭、警、腹部都有嚴重挫傷，已無呼吸心跳，經送往大里仁愛醫院急救後仍宣告不治。

▲打死人的泰籍帕姓移工被帶回後深表後悔。（圖／民眾提供）

警方獲報也立刻到場，發現涉嫌打死人的泰籍42歲帕姓男子醉醺醺的，先將他押回派出所。帕男知道他姓友人死亡後，深表後悔，他表示，當時雙方在飲酒作樂，為了小事吵起來，他才拿起鐵棍等鈍器毆打他，直到倒地。

由於帕男仍有醉意，無法清楚用言語表達，警方除請來泰文翻譯人員外，也將等他酒醒後再進行偵查，將依殺人罪移送偵辦。

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