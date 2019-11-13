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鄉民曝光「娶越南美妻」是人蛇詐騙　屏東人夫現身怒嗆：將提告爆料者

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記者趙蔡州／綜合報導

網路上日前瘋傳一張台灣人娶越南美妻的照片，旁邊還寫下「剛好遇見妳，餘生都是妳」看起來相當甜蜜，但卻有一名楊先生出面爆料，指稱照片原PO林姓男子是非法仲介集團成員，分享照片是為了引誘其他人上當。林男出面接受媒體訪問，強調自己在屏東種水果、養雞，絕對不是人蛇集團，將對楊男提起告訴。

林男日前在臉書社團分享與妻子的甜蜜合照，還在旁邊寫下「剛好遇見妳，餘生都是妳」看起來相當甜蜜，其他網友看了覺得相當羨慕，更有人留言，「仔細想想，混血兒好像也不錯」、「我覺得我該去越南逛一逛」、「幸福美滿的感覺」、「台男衝啊！組團去娶老婆。」

▲▼娶越南美妻是人蛇？ 照片當事人:將告爆料者。（圖／東森新聞）

▲網路上瘋傳台灣人娶越南美妻的照片，有民眾指控其實是人蛇集團騙局。（圖／東森新聞）

不過卻有楊男出面爆料，林男其實是人蛇集團成員，貼恩愛照吸引台灣人帶去越南相親詐騙，「我也是他們集團受害者，你如果私密他，他會告訴你費用多少，如何娶，然後再配合女生狠狠痛宰你，去年他們集團受害者已經40多人，每個人損失都是5、60萬。」

▲▼娶越南美妻是人蛇？ 照片當事人:將告爆料者。（圖／東森新聞）

▲楊男表示，自從自己曝光林男的非法行為後，就收到對方的恐嚇威脅。（圖／東森新聞）

楊男秀出其他被害人和林先生的對話紀錄，訊息寫著認識越南女生的價錢和費用，而且收費時還特別強調是「協助費」，疑似是迴避出入境國民移民法中，不得要求或期約報酬的項目。楊男還透露，自從自己曝光林男的非法行為、曝光了對方跟集團首腦趙先生根本是同謀後，他就收到林男的恐嚇威脅。

對於楊男的指控，林男與越南妻子出面接受媒體訪問，他強調自己在屏東縣從事養雞、生蛋雞的相關工作，「我沒有做仲介，所以他（楊男）不實指控，我覺得莫名其妙」、「我跟趙先生只有認識而已，（當初是趙先生帶過去越南娶妻的嗎）不是，當時是其他朋友介紹的。」

▲▼娶越南美妻是人蛇？ 照片當事人:將告爆料者。（圖／東森新聞）

▲▼娶越南美妻是人蛇？ 照片當事人:將告爆料者。（圖／東森新聞）

▲林男強調自己在屏東縣從事養雞、生蛋雞的相關工作，絕對不是什麼非法仲介集團。（圖／東森新聞）

林男的越南籍妻子阮氏紅鮮也出面解釋，因為她有朋友嫁到台灣，日子與老公過得幸福恩愛，「我叫朋友，如果她老公有朋友，可以介紹給我這樣」，因此她才會與林男認識，交往相處半年後決定結婚，最後她也秀出兩人在越南結婚的影片，證明兩人是真的在一起沒有說慌。

▲▼娶越南美妻是人蛇？ 照片當事人:將告爆料者。（圖／東森新聞）

▲林男夫妻倆人秀出在越南結婚的影片。（圖／東森新聞）

儘管夫妻兩人出面自清，林男也直言，「如果有證據，就請他（楊男）拿出證據啊，因為不能說就只有他在講，沒有任何證據，這樣都是一種抹黑」，最後更決定對楊男提出告訴。不過楊男也堅持自己的立場，並透露還有其他受害人的對話截圖，如果要打官司絕對站得住腳，雙方各執一詞、等待對簿公堂。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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