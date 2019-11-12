偷車賊拒捕衝撞爽吃「殺人未遂」　警彈夾打光攔不住5天後討回面子

記者陳豐德／新北報導

蘆洲八里分駐所的員警7日偵辦一起貨車竊盜案，循線追到了桃園龜山地區，目擊竊盜集團成員正在更換贓車車牌，上前盤查時犯嫌竟開車衝撞拒捕，一連開12槍都攔不下；經過5天不眠不夜追緝，警方11日晚間將撞警蔡姓犯嫌逮捕歸案，全案訊後依照殺人未遂、妨害公務、偽造文書、竊盜及毒品罪嫌送辦。

▲偷車賊拒捕撞擊八里員警，被依照殺人未遂等5罪嫌送辦。（圖／記者陳豐德攝）



據查證，7日早上7點多警方接到一起小貨車失竊案，車主王姓男子向警方表示，自己停在八里中華路三段上的小貨車一早起來就不見了，員警獲報後調閱沿線監視器，發現3名竊盜集團成員4日深夜駕駛一輛銀色小客車到場，趁夜黑風高之際行竊，隨後2車沿著林八公路往桃園方向逃逸。

認真職守的八里分駐所員警員胡景棠當時原本已要下班，調閱監視器後發現，集團犯案用小客車的車牌「非常眼熟」，涉嫌在五股、八里地區犯下多起竊盜案，鐵桶、農用具等無所不偷，一個贓牌就連續懸掛一個禮拜四處犯案，作風大膽，不怕被警方攔查。

▼員警被衝撞及時閃過，警用機車毀損嚴重。（圖／記者陳豐德翻攝）



員警沿線調閱監視器，一路追到桃園龜山分局轄區，發現竊嫌在頂湖六街上正將失竊的小貨車換上另一面車牌，見狀隨即上前喝令打算逮捕，蔡嫌（38歲）卻不肯就範，跳上車後加速衝撞員警企圖逃逸。未避免危害，員警隨即對空鳴2槍示警，犯嫌仍持續朝他加速衝撞，於是員警又朝小客車車頭連開10槍仍遭駕車逃逸，所幸員警及時躲過並未受傷，而警用機車則有車殼受損的狀況。

專案小組進一步調查，經過5天追緝，11日晚間11時許在桃園永樂街將蔡男逮捕歸案，並除了起獲2面車牌之外，還有作案用的黑色棒球帽、手套、螺絲起子及板手等證物，此外還找到安非他命及吸食器，但犯嫌即使看到自己的犯罪畫面仍矢口否認，經查集團鎖定雙北及桃園地區犯案，光在新北地區就至少犯下8起竊車案，全案訊後依照殺人未遂、妨害公務、偽造文書、竊盜及毒品罪嫌送辦，並持續追查未到案的2名集團成員。

▼員警對空鳴2槍後又連開10槍，把一整個彈夾打光仍攔不住竊車賊。（圖／記者陳豐德翻攝）



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