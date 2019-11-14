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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

湯文章／【獄政案】脫離人性的判決

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法官，法槌，商人（圖／視覺中國CFP）

▲法官的判決要引起共鳴，必須判決基礎事實不脫離人性，才能符合社會常情。（圖／視覺中國CFP）

東森集團總裁王令麟被指控在台北監獄服刑時，涉嫌利用東森國際旗下台灣通訊傳播產業協進會，在北監開辦「多媒體電腦創作班」，協助拍攝微電影推廣矯正教化成果，藉此與北監高層打好關係，再透過特助胡曉菁，以水果、干貝等三節禮盒、茶葉、飯店住宿券、SKII青春露禮盒、牛排等，行賄時任副典獄長的蘇清俊、戒護科員祖興華等，換取在獄中可訂閱6份報紙、批閱東森集團公文及東森電視台買賣文件、特別接見、協助胞弟王令僑更換教區、享用專屬剃頭刀等，近期經台北地院判決有期徒刑2年2月，褫奪公權3年。這件被喻為獄政史上最大的貪污案件判決，到底合不合理？引發各界議論，問題關鍵就在於有沒有「對價關係」。

「對價關係」簡單來說就是收錢為了辦事，只要收錢者在收錢時知道送錢者的目的，就具有「不確定犯意」及「賄賂合意」，對價關係就成立了；至於收賄者事後有沒有真的出力，並不影響對價關係的成立。但怎麼判斷「對價關係」存在？向來是司法實務處理這類案件最大的罩門。

最高法院說「以職務行為之內容、交付者與收受者之關係、賄賂之種類、價額、贈與之時間等客觀情形為審酌」，還是很抽象，因而造成對價關係存否或寬嚴，往往取決於個人的主觀經驗與自由心證判斷，不但因案而異，而且法官也是言人人殊。尤其華人社會重視禮數，在三大節日致贈禮品給予親朋好友或工作夥伴，是司空見慣之事。特別是所送之禮物價值不高且無特別貴重，僅是季節性的蔬果或年節食品，只是為了表達心意，若單憑餽贈禮盒的行為，就直接認定人民主觀上具有使公務員違背職務的行賄犯意，恐怕是矯枉過正。

另外，為「做關係」而向公務人員送禮，也是人際交往上常見之事，何況公務員廉政倫規範也允許公務員有限度的接受餽贈，並未要求公務員要當個完全不接受餽贈的聖人。實務上也曾認為林務局官員接受招待喝花酒，吃吃喝喝只是在「做好關係」，只要沒有明確要求在特定工程上給予方便或驗收放水，法律上就是欠缺「對價關係」，不算貪污收賄。而人在監所寄人籬下，為求平安過日，不被監所管理人員找碴，逢年過節送點小禮物，也不能認為有對價關係。再者，公務員違背職務收賄罪是「一級貪污罪」，法定本刑最少十年，公務員有必要為了這麼一丁點蠅頭小利，甘冒重刑之大不韙，而違背職務嗎？

本案的行賄主角是胡曉菁，不是王令麟，若只因為胡是王的特助，就認定是王令麟指示，那是違背無罪推定原則。胡曉菁與受賄的蘇清俊原就熟識，胡在年節送朋友禮盒，只是禮尚往來而已，怎能認為有行賄的意思？況且，送禮時，蘇已不在北監任職，說是運用過去長官對部屬的影響力，就可以建構送禮和王被指控享受的特權間，有對價關係存在，可是太過牽強。

另外，餽贈5片牛排、2罐SKII青春露禮盒給祖興華，價值不過數千元，縱使王所辯「牛排是吃人一口，還人一斗的禮貌」、「SKII青春露只是幫忙催貨」等語，這些行為也比較像是在「做好關係」，說這是為了換取享受特權的對價，恐怕欠缺說服力。尤其，遭受判刑的公務員，都已經久任公職，有必要為了區區數千元賭上烏紗帽嗎？就算有不當接受餽贈，也是違反公務員廉政倫理規範的問題，說這樣就是違背職務收賄，只怕脫離社會現實情節，令人難以接受！

《貪污治罪條例》的立法意旨是在維護官箴，確保公務員執行職務的廉潔性，但因該條例的法定刑度極重，且該類案件經常要纏訟多年，定罪率又較一般刑事案件低，就算最終無罪定讞，名譽受損亦難回復。公務員一旦被訴，動輒遭受停職而失去經濟來源，故在事實的認定以及法律的適用上，都應該採取嚴格審查的標準，否則難以令人信服。就本件判決結果，法官心證的形成，恐怕是低於這個要求。

法官的判決要引起共鳴，必須判決基礎事實不脫離人性，才能符合社會常情，因此先進國家都盡可能排除職業法官的專斷，採取人民參與審判制度，目的就是要把社會常識帶進審判，讓判決有血、有肉、有靈魂，但這正是台灣封閉司法環境下的法官所欠缺的。因此，加速司法改革，引進人民參與審判，已經不能再拖了！

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●湯文章，東大國際法律事務所主持律師，國立東華大學財經法律研究所兼任助理教授，曾任法官，國立中正大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。

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