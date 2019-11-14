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旅人們出行免驚！Google地圖新增翻譯功能　宛如隨身翻譯機

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▲▼Google Maps。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲Google在Google地圖中結合了Google翻譯。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王曉敏／綜合外電報導

在國外旅行或出差，「地圖」與「翻譯」可說是兩大最重要的應用程式了，為了解決旅人們出行所遇到的困境，Google決定在Google地圖中結合了Google翻譯。新功能將於近幾個月陸續在Android及iOS平台上釋出，目前支援50個語言，日後還會逐步納入更多語言。

在Google地圖的幫助之下，暢遊世界已經變得更加容易。舉例來說，使用者可在預定飯店前，先查看飯店鄰近區域再決定是否要訂房、隨時隨地規劃交通路線，甚至瀏覽系統自動翻譯的評論內容，以探索在地人推薦的美食。不過身處異地往往會出現語言不通的問題，像是與計程車司機比手畫腳的尷尬時刻，或是臨時需要向路人問路等。為此，Google 地圖從本月開始新增了翻譯功能，可讓使用者在手機上直接播放以當地語言唸出的地點名稱和地址。

▼使用者只要輕觸地名或地址旁邊新增的喇叭按鈕，Google 地圖就會將地名或地址唸出來。（圖／Google Blog）

▲▼Google地圖新增翻譯功。（圖／Google Blog）▲▼Google地圖新增翻譯功。（圖／Google Blog）

Google地圖產品經理Laszlo de Brissac宣布，他們已經在Google地圖中結合Google翻譯。使用者只要輕觸地名或地址旁邊新增的喇叭按鈕，Google 地圖就會將地名或地址唸出來，幫助使用者順利溝通目的地。如果在交談時需要傳遞更複雜的訊息，Google 地圖也能讓使用者快速連往 Google 翻譯應用程式。

這項文字轉語音技術會自動偵測使用者手機的語言設定，並據此判斷什麼時候該提供翻譯內容。舉例來說，假設使用者的手機語言設定是英文，當搜尋東京某個景點，該地點的名稱和地址旁就會出現新增的喇叭圖示，並在使用者需要時即時翻譯。

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