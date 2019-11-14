碧雲禪寺重開佛門　菩薩獻七言詩「拱天聖母來相助」感謝白沙屯媽祖

▲碧雲禪寺終於重開佛門。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

這一天，等了10年！釋懷宗終於重開彰化二水鄉碧雲禪寺的大門，14日將觀世音菩薩及藥師佛等佛像迎請回寺內安座，就在搬運的過程中，有信徒感應到菩薩有話要說，隨口便念出一首七言詩，「佛光普照蓬萊山 拱天聖母來相助 雲開龍現獻毫光 廣澤十方福善緣 碧雲禪寺永世基」，讓比丘尼們非常感恩有白沙屯媽祖的幫忙。

▲信徒感應到菩薩有話說，念出一首七言詩。（圖／民眾提供）

彰化二水鄉「碧雲禪寺」擁有百年歷史，但多年前擴建時誤信建商魏明仁，導致整間廟宇、土地遭奪，還高高掛起五星旗。比丘尼釋懷宗及出家眾被趕出寺廟只能在一旁搭建鐵皮屋，2年前向白沙屯媽祖攔轎申冤，沒想到事隔18個月後縣府決定強制拆除，還誓在1週內將違建寺廟夷為平地，讓許多網友紛紛直呼「媽祖顯靈了」。

▲碧雲禪寺女尼向白沙屯媽祖申冤。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

2018年9月間彰化縣政府查出碧雲禪寺周邊蓋有其他違章建築，同月21日開始執行強制拆除，並公告原有碧雲禪寺為彰化縣歷史建築；而拆除周邊違建費用共計490萬元，繳納義務人魏素丹逾期未繳納，4月16日由執行署彰化分署進行土地拍賣，由原碧雲禪寺比丘尼釋懷宗投標，以1612萬元得標。

▲菩薩迎回碧雲禪寺內安座。（圖／民眾提供）

比丘尼釋法慈說，得知白沙屯媽祖到彰化攔轎上香申冤後，拱天宮廟方人員還2度遞信到二水，內容還說到媽祖會好好照顧，要她們安心，如今在媽祖的協助下與各界幫忙，今天終於讓碧雲禪寺重開。

▲碧雲禪寺比丘尼遭趕出後只能在廟旁搭建鐵皮屋。（圖／行政執行署彰化分署提供）

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