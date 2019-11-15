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韓國瑜LOGO爆抄襲疑雲　韓辦駁斥：世界上所有UP跟箭頭都叫抄襲？

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▲▼韓國瑜出席主視覺公布記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜出席主視覺公布記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜14日公布競選LOGO，以紅白藍國旗三色構成的「UP」LOGO，包含向上「穿雲箭」，象徵台灣必須翻轉與提升，達到「藍天再現、台灣UP」的目標。不過公布後卻爆出抄襲疑雲，對此韓辦否認，表示「UP」並非專有名詞，「若此為抄襲，是否世界上所有涵蓋『UP』和箭頭的設計，都叫互相抄襲？」

韓國瑜的競選LOGO中，以紅、白、藍國旗三色構成英文「UP」。韓國瑜說明，他去年選高雄市長的意象是高麗菜跟柴犬；而這次的LOGO經過非常長時間討論，希望能讓民眾感覺到台灣的現狀及展望未來，並結合選舉主軸，最後融合相關元素，濃縮成強而有力、既鮮艷又能夠激發士氣的LOGO。

韓國瑜表示，LOGO中融入2300萬台灣人的希望「台灣安全、人民有錢」，「UP」的「U」代表「YOU」，並設計成台灣圖樣，代表每個人民心中都熱愛台灣；「P」字旁則帶有白色向上箭頭，代表穿雲箭。

韓國瑜強調，台灣絕對不能鎖起來，必須要翻轉與提升、經濟一定要起飛，整個台灣都需要向上的力量，U、P合而為「UP」，象徵整個台灣要向上提升起來；台灣與穿雲箭這兩個圖案，則代表大家內心的期待，希望能達到「台灣安全、人民有錢」的目標，讓「藍天再現、台灣UP！」

▲▼韓國瑜LOGO被質疑抄襲。（圖／翻攝自Facebook／Crestline High School FCCLA）

▲韓國瑜LOGO被質疑抄襲。（圖／翻攝自Facebook／Crestline High School FCCLA）

但LOGO一曝光後就被網友質疑抄襲，因為LOGO跟美國全國性非營利組織FCCLA分部（Sully Buttes）官方網站上的LOGO相當類似。對此韓國瑜競選辦公室回應指出，LOGO設計者理念為「抓緊台灣向上進步，並以穿雲箭來帶動大家一起努力」，「UP」並非專有名詞，韓陣營的LOGO還在Ｕ中帶了台灣圖案，整體呈現台灣向上的意象，顏色部分則是採用青天白日滿地紅的國旗色系。若此為抄襲，是否世界上所有涵蓋「UP」和箭頭的設計，都叫互相抄襲？

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