聖結石叫餐給1萬塊小費　外送員一拿嚇慘…留言現身：真的很謝謝

圖文／周刊王

近來台灣外送服務盛行，不過卻沒有硬性實施小費機制，身為外送服務愛用者的YouTuber「聖結石」為了回饋外送員，決定祭出「1萬塊小費」感謝服務人員的辛勤，並拍片記錄對方的反應，超大方的舉動也讓網友羨慕直呼：「太爽了吧！」

聖結石表示因為工作型態經常沒時間外出買食物，好在外送服務解決他的困擾，所以他決定拿出高額小費犒賞外送人員，「我也當過服務業，如果我收到1萬塊的小費的話，我覺得我可能會哭耶。」

沒想到結果卻出乎他的預料，第一位外送員連續拒絕聖結石3次，並透露平時連100塊的小費都很少收到，「（1萬塊）數額太大了，有（小費機制）習慣那當然是OK，沒有那個習慣的話，你硬要叫那個人給那也很難啊。」

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但聖結石不死心，再次叫外送，這次他決定改變戰略分次給，第二位外送員看到聖結石掏出1000塊先是愣住，但還是收下鈔票，接著聖結石又以天氣變冷追加1000元小費，外送員也欣然接受，接著聖結石再以「今天是個特別的日子」掏出剩下的小費，嚇得外送員結巴反問：「這樣行嗎？」聖結石也爽快的說：「可以啊，為什麼不行？很謝謝你的服務。」

▲外送員認為客人和服務業該互相尊重。（圖／翻攝自聖結石YouTube）

外送員大方分享給小費的客人大多分成兩類型，一種是感激外送員，另一種則是零錢不用找的，「其實大家是互相，我覺得尊重很重要！」

影片一出，吸引不少網友回應「如果台灣也有小費文化就好了～打工真的很辛苦」、「第一個外賣哥哥在大哭」，而收下小費的外送員也現身留言：「當下收到真的超級訝異，整個人都愣住了，真的很感謝你！」

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