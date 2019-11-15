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3款賣場必買紅酒！網友激推「囤貨一年」搭配海鮮罐頭超銷魂

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▲家樂福。（圖／家樂福）

▲家樂福11月的紅酒週已經是各界品酒人士的最愛，掌握一瓶就能享受微醺豪爽的夜晚，不少消費者甚至大量囤貨買足一年的份量。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

生活中心／綜合報導

紅酒代表一種生活態度，從餐桌、臥室到聊天的必須飲品，握著酒杯輕輕搖晃，隨著酒體的香氣滿溢，心情也格外放鬆起來。因此，每年家樂福11月的紅酒週已經是各界品酒人士的最愛，掌握一瓶就能享受微醺豪爽的夜晚，不少消費者甚至大量囤貨買足一年的份量！PTT就有網友分享，自己隨著年紀增長，跌入紅酒坑中無法自拔，逛一趟家樂福紅酒週，找到近期最喜歡的三支紅酒推薦給大家，忙碌時光中也能創造日常小確幸。

網友在PTT酒版分享，原本對酒類還好，因為隨著年紀增長開始對紅酒產生興趣，適逢家樂福的紅酒週，竟然不小心跌坑，跟著好朋友一起品紅酒、買紅酒，連買三支開瓶後通通喝光，當中有義大利、法國等產地紅酒，引起許多網友蓋樓回應：「這次我也買不少」、「自己也買了四瓶」等。

網友熱愛的三款紅酒到底是哪支呢？記者爬文後發現全是入門款。其中，一支來自波爾多「聖愛斯臺夫莉蓮拉杜堡中級酒莊红酒」，充滿橡木桶的濃郁香氣，入口後漸漸散發黑醋栗果香餘韻，網友形容由於酒味偏濃，搭配肉類料理較為合適：「軟嫩的菲力一起吃很不錯！」

▲家樂福。（圖／家樂福）

▲網友在家樂福紅酒週尋寶，挖掘三支入門款紅酒。（圖／取自PTT

▲家樂福。（圖／家樂福）

第二支則是「普羅旺斯瓦華丘露意頌粉紅酒」瓶身非常少女感，令人不免擔心：「會不會很甜？」網友表示，粉紅酒幾乎偏甜，但這瓶口感上有清脆酸度還夾帶澀味，冷藏後稍微醒酒再搭配油脂豐厚的海鮮，例如挪威烤鯖魚來解膩，女生聚會必備的微醺感，能帶來一點大人味的情調。另一支則是「義大利蘿朵莊園綠標微氣泡酒」網友表示，細緻氣泡帶點甜甜風味，用來當作開胃酒搭配甜點十分融洽。

▲家樂福。（圖／家樂福）

新手想入門挑紅酒，面對百百款的紅酒品牌也選擇不出最好喝的風味，何況紅酒不會兩三杯下肚就醉到不省人事，因此越來越多人熱愛品紅酒！家樂福紅酒週一開跑，不少網友分享，幾款單價高、但看起來厲害，行家都出籠來掃貨扛回家。

美酒有了，美食當然也不能缺席，通常會選一些簡單的小點來搭配，如果想要在家下廚DIY，不必大費周章張羅料理，幾樣海鮮罐頭運用薑片、韭菜花、切碎香菇、檸檬汁和番茄切丁覆蓋在上層，送進200度烤箱加熱，立刻變身成高檔歐式餐點，宛如電影裡的場景，細細品嚐紅酒餐食的漫漫時光。

▲家樂福紅酒周。（圖／取自PTT）

▲享受微醺之夜！在家準備歐式餐食，利用家樂福海鮮罐頭輕鬆做料理，豐富百搭適合各類紅酒。（圖／取自家樂福Youtube

今年家樂福紅酒週主題「微醺之夜」即日起至12月1日（日）為止，精選上百支葡萄酒，以及五位知名葡萄酒達人，透過香氣、口感和色澤從中推薦超值酒款，常見紅酒卡本內蘇維濃、梅洛、希哈或是白酒種類夏朵內和白蘇維濃等，完美打造品酒人士的天堂，且最低下殺6折優惠，指定酒款買二送一。不喜歡到吵雜的酒吧，不妨到家樂福紅酒週挖寶，走入紅酒的世界。

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