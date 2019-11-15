超萌皮卡丘軍團在信義區！量販推寶可夢快閃店　400款周邊「2門市限定」

▲寶可夢軍團即日起一連3天現身信義區。（示意圖／翻攝自日本ポケモン臉書專頁）



記者蕭筠／台北報導

寶可夢迷衝了！The Pokémon Company為慶祝任天堂 Switch 遊戲「寶可夢 劍／盾」上市，即日起至12月1日在信義區舉辦紀念活動「巨寶可夢」（Pokémon MAX），尤其是即日起到17日限定3天的「寶可夢遊行」，超可愛皮卡丘軍團、伊布都會現身，必須搶拍一波！量販店家樂福也推出寶可夢快閃店，網羅近400支寶可夢周邊商品，即日起至11月26日止於桃園經國店、台南仁德店2門市限定登場。

▲▼家樂福限定2門市舉辦寶可夢快閃店。（圖／業者提供）



寶可夢遊行連續3天在台北市信義區香堤大道展開，活動現場將會發送限量「寶可夢造型遮陽帽」，還有高達7米5的皮卡丘與御三家巨型氣球造景可以盡情拍照，寶可夢迷絕對會瘋狂。家樂福也祭出期間限定（11月13日至11月26日）的寶可夢快閃店，只在桃園經國店與台南仁德店登場，門市將販售3-400款日本寶可夢中心授權的各種周邊商品，每款都僅有百件，數量有限、售完為止。

▲賣場指定門市可試玩最新寶可夢遊戲。（圖／業者提供）



另外，超可愛的皮卡丘也將現身家樂福各門市，11月16日、17日分別在桃園經國店、台北大直店，11月23日、24日則是台中西屯店及台南仁德店，都會有皮卡丘見面會，開放粉絲合照。而賣場也將於指定時間、門市舉辦體驗活動，讓玩家可以透過Nintendo Switch主機試玩最新遊戲。

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