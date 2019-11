以色列空襲加薩！炸死聖城旅指揮官　巴軍50枚火箭彈報復

▲以色列空襲炸死聖城旅指揮官阿塔。(圖/翻攝自以色列國防軍twitter)



記者林彥臣/綜合報導

以色列國防軍12日宣布,對巴勒斯坦加薩走廊發動一次空襲,炸死一名巴勒斯坦聖戰組織「傑哈德」旗下的聖城旅指揮官巴哈•阿布•阿塔(Baha Abu al-Ata),阿塔必須對數百起針對以色列平民和士兵發起的恐怖攻擊負起責任。

▲聖城旅指揮官阿塔。(圖/翻攝自以色列國防軍twitter)



傑哈德也發表聲明指出,聖城旅重要領導人阿塔當天在加薩成東部的一處民宅內,遭到以軍的軍機空襲炸死,阿塔的妻子也在空襲中死亡,另外至少有3名鄰居的巴勒斯坦人受傷。

加薩武裝組織隨後發起報復攻擊,對以色列南部、中部多個城市發射50多枚火箭彈,遭到襲擊的城市防空警報大作,多間學校緊急停課。

▲以色列鐵穹攔截巴勒斯坦火箭彈。(圖/翻攝自以色列國防軍twitter)

以色列國防軍在推特聲稱,加薩武裝組織發射50多枚火箭彈,至少20枚被「鐵穹」防禦系統攔截,為防止加薩進一步報復,與加薩接壤地區學校停課、火車停駛,並且朝衝突地區派兵增援。

