以色列空襲加薩！炸死聖城旅指揮官　巴軍50枚火箭彈報復

▲以色列空襲炸死聖城旅指揮官阿塔。（圖／翻攝自以色列國防軍twitter）



記者林彥臣／綜合報導

以色列國防軍12日宣布，對巴勒斯坦加薩走廊發動一次空襲，炸死一名巴勒斯坦聖戰組織「傑哈德」旗下的聖城旅指揮官巴哈•阿布•阿塔（Baha Abu al-Ata），阿塔必須對數百起針對以色列平民和士兵發起的恐怖攻擊負起責任。

▲聖城旅指揮官阿塔。（圖／翻攝自以色列國防軍twitter）



傑哈德也發表聲明指出，聖城旅重要領導人阿塔當天在加薩成東部的一處民宅內，遭到以軍的軍機空襲炸死，阿塔的妻子也在空襲中死亡，另外至少有3名鄰居的巴勒斯坦人受傷。

加薩武裝組織隨後發起報復攻擊，對以色列南部、中部多個城市發射50多枚火箭彈，遭到襲擊的城市防空警報大作，多間學校緊急停課。

▲以色列鐵穹攔截巴勒斯坦火箭彈。（圖／翻攝自以色列國防軍twitter）

以色列國防軍在推特聲稱，加薩武裝組織發射50多枚火箭彈，至少20枚被「鐵穹」防禦系統攔截，為防止加薩進一步報復，與加薩接壤地區學校停課、火車停駛，並且朝衝突地區派兵增援。