台鐵中里站12/4起暫停營運8個月　「二結、羅東」接駁時刻表公布

▲台鐵中里站公路接駁時刻表。（圖／台鐵提供）
記者賴文萱／台北報導
配合宜蘭縣政府辦理「二結聯絡道新闢工程（都內段）─地下化穿越鐵路」工程，因切換臨時軌，列車無法停靠中里站。自108年12月4日起至109年8月29日止，台鐵中里站起暫停營運，改以公路接駁至鄰近二結或羅東站轉乘。
台鐵表示，接駁期間各站乘車票照常發售，旅客憑車票轉乘接駁車。中里站上、下接駁車時，使用電子票證旅客，需至中里站電子驗票機完成刷卡付費，定期票及購票乘車旅客則出示車票供車長查驗。
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▲台鐵中里站公路接駁時刻表。（圖／台鐵提供）
記者賴文萱／台北報導
配合宜蘭縣政府辦理「二結聯絡道新闢工程（都內段）─地下化穿越鐵路」工程，因切換臨時軌，列車無法停靠中里站。自108年12月4日起至109年8月29日止，台鐵中里站起暫停營運，改以公路接駁至鄰近二結或羅東站轉乘。
台鐵表示，接駁期間各站乘車票照常發售，旅客憑車票轉乘接駁車。中里站上、下接駁車時，使用電子票證旅客，需至中里站電子驗票機完成刷卡付費，定期票及購票乘車旅客則出示車票供車長查驗。
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