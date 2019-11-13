台鐵中里站12/4起暫停營運8個月　「二結、羅東」接駁時刻表公布

台鐵256次太魯閣自強號8日深夜經過花蓮和平站時，突然集電弓斷落纏繞電車線，不僅砸壞駕駛艙玻璃，就連駕駛艙側邊也因遭高壓電車線擊中燒焦，所幸全車旅客無人受傷。此輛駕駛司機員吳長智表示，事發當下自己距離擊中位子僅半公尺，只有手臂輕微被玻璃割傷，「能活著說話真好」。