南方澳斷橋漁船受困港內　漁民損失補助申請要快「逾期視同放棄」

▲南方澳跨港大橋崩塌，漁船一度無法出港作業，補助申請11／29日截止。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭南方澳跨港大橋10月1日崩塌，一度造成漁船無法出港作業，漁民損失補償申請作業自10月28日起至年11月29日截止，目前尚有部份漁船未向蘇澳區漁會提出申請，漁船申請補助要快，否則會因逾期被視同放棄。

蘇澳區漁會表示，請符合申請資格的漁民朋友，攜帶漁船漁業執照正本、漁會存摺正本及漁船主印章，需本人親往漁會申辦，請尚未來申請之漁民朋友，不要放棄自己的權益。

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申請資格為於10月1日9時30分許，南方澳跨港大橋崩塌後，受困於南方澳漁港內，無法作業的漁船，且具有下列條件之一者均可申請：

一、2018/9/30~2019/9/30有進出港證明者。

二、2019/9/24~2019/9/30已完成聘僱引進外籍漁工，檢附入境證明文件及聘僱或轉僱許可函者。

三、2019/9/24~2019/9/30已加油、冰整備出港，檢附收據、發票或其他足資證明文件者。

四、2018/9/30~2019/9/30漁船船體維修(含主機)，檢附收據、發票或其他足資證明文件者。

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