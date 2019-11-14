男嬰遭虐「腳燙到變形」每晚痛到爆哭！　無照保母下場揭曉

▲男嬰3個月大時，遭蘇姓保母燙傷左腳，經過1年多的復健、治療，至今仍因左腳趾變形走路不穩。（圖／記者劉昌松翻攝男嬰父親提供）

記者羅志華／台北報導

一對新手爸媽於2018年間，透過介紹，將當時3個月大的男嬰，託給蘇姓保母照顧，不料無照的保母，不但毆打男嬰，更於4月時將男嬰的左腳放進高溫熱水，造成13%體表面積二、三度燙傷，1年多來不僅男嬰常半夜痛醒爆哭，父母也心痛地產生憂鬱、創傷症候群等狀況，男嬰更因燙傷腳趾變形，至今仍走路不穩。士院11月14日依業務過失傷害罪，判蘇姓保母9月徒刑，可上訴

男嬰父母本來都是上班族，身為新手爸媽的2人，怕照顧不好孩子，便於2018年1月媽媽生產後，透過月子中心介紹，將小孩托給蘇姓保母照顧，不料4月13日晚間，才3個月大的小男嬰疑似遭蘇母毆打，導致右臉瘀青，隔晚更因保母沒注意洗澡水過燙，造成男嬰左腳膝蓋以下二、三度燙傷。

男童父母痛訴，現在小孩醒著時都要穿著壓力襪復健，本來是「天使寶」的他，以前每晚都能睡10小時，事件發生後，經常睡個1、2小時就痛醒爆哭，即使過了1年多的治療，仍因燙傷造成的疤痕增生及痙攣，導致走路不穩，父母為照顧小孩，雙雙辭去工作，每當見到孩子走路向左偏斜、看著腳喊「痛痛」，讓他們的心每天都在淌血，更因長期心理壓力導致憂鬱、創傷症候群。

檢方認為，蘇姓保母沒有執照，也沒有每年接受在職訓練，又因未注意洗澡水溫度過高，導致男童燙傷後兩腳趾發育不一，勘驗男童走路影片時，更發現他因左腳趾變形使走路、跑步不穩偏移，認定重大不治或難治，依傷害罪、業務過失致重傷害罪起訴。北院11月14日判蘇姓保母9月徒刑，可上訴。

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