「大家為這個孩子集氣」1歲女嬰疑遭虐未脫險　20歲母及同居人送地檢署

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄驚傳虐嬰事件！一名1歲多女嬰，因為頭部受傷情況，被母親的同居人載往高雄醫學大學附設中和紀念醫院，但經醫療人員檢視發現女嬰有顱內出血及四肢、腹部多處有新舊外傷，懷疑遭到虐待，趕緊通報警方及社會局，目前女嬰母親及同居人，今早到派出所作筆錄後，被帶往地檢署偵辦。

▲女嬰媽媽到派出所做完筆錄隨即被帶往地檢署偵辦。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄女嬰疑似遭虐，母親同居人被送地檢署 。（圖／記者洪正達攝）

高雄市家防中心主任李慧玲指出，1歲多女嬰在10日晚上6點多由媽媽同居人送到高醫，醫生研判為顱內出血及四肢、腹部多處有新舊外傷，疑似有受虐情況，送醫時意識不清，經過第一次手術後還是處於昏迷狀況，後續還必須進行第二次開刀，李慧玲也希望「大家為這個孩子集氣。」

▲高雄市家防中心主任李慧玲 。（圖／記者洪正達攝）

根據了解，女嬰母親今年20歲，在半年前從苗栗來到高雄工作，與一名27歲男子同居，但沒想到10日晚間，同居人發現女嬰不適趕緊送醫，醫療人員才發現年僅1歲的女嬰四肢及腹部都有新舊傷，也有捏傷，高雄市家防中心主任李慧玲表示，由於女嬰是由同居人及親友輪流照顧，因此這段時間有照顧女嬰的都必須調查。

高市社會局指出，經查女嬰先前沒有被通報被虐紀錄，而女嬰媽媽跟同居人都並無承認有不當照顧，目前只能先透過檢警調查和醫療傷勢推估，女嬰媽媽及同居人今早到派出所作筆錄後，被帶往地檢署偵辦。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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