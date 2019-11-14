屏東清晨4死惡火！10歲女童「全身90%灼傷」亡　母回娘家躲過一劫

記者吳奕靖、陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東縣內埔鄉福寧路民宅14日清晨一場惡火奪走4條生命，李姓一家三代同堂6口逃生不及，屋主李男（46歲）、李男父親（78歲）、李男母親（72歲）、以及年僅10歲的女童4人葬身火窟；其中10歲女童傷勢相當嚴重，送到醫院時全身有90%嚴重灼傷，肢體還被燒到蜷曲變形，經搶救後仍宣告不治。警方調查，死者李男妻子事發當下返回娘家，並不在屋內，事後也緊急通知李妻到場處理後續事宜。

▲屏東內埔民宅火警，一家6口4死。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，該棟起火民宅為3層樓RC建物，4樓神明廳處為鐵皮加蓋，李姓屋主一家三代同堂6人就住在這棟透天厝中。鄰居指出，清晨5時許突然聽聞一聲爆炸聲響，奔出門查看後發現是李家起火，且屋內還傳出陣陣呼救聲，嚇得急忙撥打電話向警消求援。

消防局獲報後立即派遣16車、29人到場馳援，並動用器材破壞3樓鐵窗，率先將靠近窗邊、遭到嗆傷的14歲、9歲姊妹花救出，隨後陸續在屋內廁所、樓梯間、神明廳發現李家4人，但當下均已無生命徵象，經緊急送醫搶救後，皆仍不治身亡；其中傷勢最嚴重的是與爸爸一同倒臥在神明廳的10歲女童，到院時全身有90%嚴重灼傷，皮膚被燒得焦黑不堪，且四肢還因高溫而蜷曲變形。

警方初步調查，火警發生當下李男妻子並不在屋內，而是暫時回到娘家小住，因此躲過這場惡火，目前警方也已緊急聯絡李妻到場，協助處理後續事宜。

「即日起，我退出老化黨。」

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▼警消前往火場內採證，釐清起火原因。（圖／記者吳奕靖翻攝）