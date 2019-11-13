快訊／16吋MacBook Pro美國上市　起價77,900元、台灣還得等等

▲16吋MacBook Pro起價要77,900元。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／綜合報導

Apple於今（13）日晚間再度突襲，發布了16吋MacBook Pro機款，其搭載了16吋Retina顯示螢幕、八核處理器、64GB的內存，具有高達8GB的VRAM，以及新一代的顯示卡與先進散熱設計，官方號稱，這是有史以來最強大的MacBook Pro。此款電腦起價為77,900元，這項產品將在本週晚些時候在美國上市，而台灣此次依然無緣首波開賣。

這款電腦最大的特色，除了擁有16吋Retina顯示螢幕之外，還內建了重新設計的剪刀式結構鍵盤，可為使用者帶來更棒的打字體驗；另外還包含了六揚聲器音響系統、更長的電池壽命、Touch Bar、Touch ID、力度觸控板，以及Apple自豪的T2安全晶片。官方表示，這款電腦專為開發者、攝影師、影片製作人員、科學家、音樂製作人，以及所有以 Mac 創作畢生傑作的人士而設計。

另一方面，Apple也同時宣布，專業級桌上型電腦Mac Pro，以及專業級顯示器Apple Pro Display XDR將於稍晚在台灣登場。專為最佳效能、擴充性和可訂製性而設計，Mac Pro可訂製最多可達28核心的工作站等級Xeon處理器、容量最高可達1.5TB的高效能記憶體系統、8個PCIe擴充插槽，以及可以選配全球最強大顯示卡的繪圖處理架構。Pro Display XDR配備32吋Retina 6K顯示器，擁有P3廣色域及10位元色彩、峰值亮度達1,600尼特、1,000,000:1對比度以及超廣角的觀看角度。

▼Mac Pro（左）與Apple Pro Display XDR（右）。（圖／翻攝自Apple官網）

不過Mac Pro與Apple Pro Display XDR目前台灣尚未有定價，根據美國官網指出，Mac Pro起價為5,999美元（約台幣18萬），而Apple Pro Display XDR起價則為4,999美元（約台幣15萬），此二款產品台灣目前也尚未有確切上市時程。