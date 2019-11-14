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蘋果高層稱使用Chromebook的學生不會成功　網諷：只為賣更多的iPad

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▲▼蘋果營運副總裁席勒（Phil Schiller）。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果營運副總裁席勒吐槽Chromebook為廉價的測驗工具，更稱使用Chromebook的孩子「不會成功」。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合外電報導

Chromebook以開機快速、操作簡易及安全運算等設計概念作為主要賣點，近來更因價格實惠而大量進入校園，許多家長可能會購入供孩子找查資料或做一些簡單的文書報告使用。不過蘋果營運副總裁席勒（Phil Schiller）卻吐槽Chromebook為廉價的測驗工具，更稱使用Chromebook的孩子「不會成功」。

席勒接受外媒CNET採訪時談到，MacBook在大學生中相當受歡迎，不過Chromebook近來在教育市場上也有所增長，而在K-12（kindergarten through twelfth grade，幼兒園至國中）市場中iPad的表現則較佳，蘋果認為其為孩童學習的終極工具。「從企業方面的管理性工具到輔助學校學習，我們確實在繼續發展方面投入了大量的資金。」席勒指出，「真正喜歡學習並想學習的孩子會獲得更好的成功。...孩童需要擁有這些前沿的學習工具，以幫助孩子們真正實現最佳成績，但Chromebook不是。」

席勒說：「Chromebook之所以進入課堂，是因為它本身就是個廉價的測試工具。如果你只是想測驗一下學生，廉價Chromebook完全可以做到。但這些學生不會成功。」

據CNBC報導，目前在美國校園，Chromebook的銷量遠遠超過其他類型的筆記型電腦。2018年，在美國K-12教室中的筆記型電腦及平版，有高達60%是Chromebook，至於基於Microsoft Windows的電腦比例則為22%，僅有18%為蘋果的iOS和macOS。Futuresource分析師博勒姆（Michael Boreham）表示，當美國各地區想購買大量設備、對學生進行線上測驗時，「Chromebook明顯比其他競爭對手的產品更便宜。」

蘋果多年前曾在內部進行研究，研究發現孩子們在互動時才能學得更好。為了能最大程度地提高孩子在學習時的參與程度，學校需購買「先進的學習工具」，如iPad。而這就是席勒用於抨擊Chromebook的觀點。

席勒的言論一出，引起不少討論。稍早席勒試圖透過推特滅火，稱「每一個孩子都有能力獲得成功。」他解釋，其評論更多的是針對Google和Chromebook製造商，而不是使用它們的孩子。「在與CNET的完整對話中，我們討論了為孩子及老師提供學習、探索及成長所需的內容、課程及工具，而非只有考試。」

不過仍有一些網友不買帳在席勒的推特下方留言：「Chromebook更便宜、更耐用。教學資源近來逐漸轉移至與平台無關的網站，而不是您兜售的任何圍牆式材料。」、「iPad在教育中佔有一席之地，但要說『學生不太可能用Chromebook取得成功』是一種恐嚇戰術。」、「你顯然缺乏對教與學的學問。所有數位工具都能以正確的方法增強學習效果。你對蘋果以教育科技為中心的觀點只是『為自己謀取私利』。哦，蘋果是為銷售更多的iPad。」、「席勒的言論與那些只有有錢然才能負擔得起良好教育的思想是一致的。只買得起Chromebook的，對不起，你們不會成功！」

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