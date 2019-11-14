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Yahoo! JAPAN與LINE洽談合併！擬組日韓合資公司　成為1億用戶的網路巨頭

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▲東京直擊／羨慕！LINE員工福利兼顧家庭　小孩直接就讀「LINE幼稚園」。（圖／記者姚惠茹攝）

▲LINE日本東京總部辦公室。（圖／記者姚惠茹攝）

記者陳心怡／綜合報導

根據日媒報導，雅虎日本（Yahoo Japan）與通訊軟體LINE有意進行整併，雙方合併後將成為擁有超過1億用戶數，橫跨網路、金融、零售的新一代網路巨頭，合併後營收可能超越樂天及日本網路公司，將重塑日本數位市場版圖，也將為美國和中國網路集團帶來更大的競爭。

對此，LINE發布聲明表示，LINE持續評估各種提升企業價值的機會，包括日經報導所述的併購案，但關於此併購案，LINE目前尚未做出任何決議

日經新聞報導，持有雅虎日本母公司Z Holdings約4成5股權的軟銀公司，正與持有LINE約7成3股權的南韓Naver交涉，雙方談判已進入最終階段，雙方尋求在11月底前達成基本協議，其中一項提案是由軟銀和Naver設立合資公司，雙方各出資持股50%，合資公司將成為Z Holdings最大股東，持股約7成，雅虎日本和LINE將成為Z Holdings全資持有子公司。

至於Z HOLDINGS剩下的3成股權，繼續由一般股東持股，股票也繼續上市。

不過，這項合併提議，仍有問題需要解決。首先，此合併案將會對日本網際網路生態產生重大影響，甚至可能引發日本政府的干預。Naver 畢竟是韓國公司，將有跨國數位企業壟斷市場等相關疑慮，如資安及課稅。

總而言之，這是相當大規模的業務整合且充滿許多未知數，但若順利，雙方的合作能期待在支付、購物及金融方面能有更好的表現。

目前LINE是日本最大的即時通訊軟體，擁有8000萬用戶；雅虎日本旗下的電商及網路服務則有5000萬用戶。整併後的新公司，將擁有超過1億用戶數，成為日本行動支付領域的主導者，進而與亞洲其他的支付巨頭競爭，包含中國的支付寶、新加坡的Grab以及印尼的Gojek。

雅虎日本最初由雅虎和軟銀於上世紀90年代末組建， 2017年Verizon收購雅虎時，並未收購雅虎在阿里巴巴和雅虎日本的股份。雅虎當時創建了一家名為Altaba的衍生子公司來持有這些股份，2018年7月，軟銀收購了Altaba在雅虎日本的部分股份， 2019年，軟銀獲得增發股從而成為雅虎日本的母公司。

Z HOLDINGS的2018財年（截至2019年3月）合併營業收入為9547億日圓，LINE為2071億日圓（截至2018年12月），2家企業加起來超過日本電子商務網站運營商的樂天，在日本國內的主要互聯網企業中將躍居營收第一大。

從總市值來看，Z HOLDINGS為1.85兆日圓，LINE為1.1048兆日圓。

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