雅虎日本證實與LINE談合併　兩家公司股價大漲逾10%

▲Yahoo。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

軟銀旗下的雅虎日本（Yahoo! JAPAN）證實，正與LINE進合併談判協商，合併後的企業市值將達到270億美元，消息也激勵了兩家公司股價。雅虎日本的母公司Z Holdings，今天在日股股價急升17.45%，報451日圓，是去年4月以來新高價；LINE在美股股價也大漲超過26%。

根據日經新聞報導，雅虎日本與通訊軟體LINE有意進行整併，雙方合併後將成為擁有超過1億用戶數，橫跨網路、金融、零售的新一代網路巨頭，合併後營收可能超越樂天及日本網路公司，將重塑日本數位市場版圖，也將為美國和中國網路集團帶來更大的競爭。

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對此，LINE發布聲明表示，LINE持續評估各種提升企業價值的機會，包括日經報導所述的併購案，但關於此併購案，LINE目前尚未做出任何決議

日經新聞報導，持有雅虎日本母公司Z Holdings約4成5股權的軟銀公司，正與持有LINE約7成3股權的南韓Naver交涉，雙方談判已進入最終階段，雙方尋求在11月底前達成基本協議，其中一項提案是由軟銀和Naver設立合資公司，雙方各出資持股50%，合資公司將成為Z Holdings最大股東，持股約7成，雅虎日本和LINE將成為Z Holdings全資持有子公司。

至於Z HOLDINGS剩下的3成股權，繼續由一般股東持股，股票也繼續上市。

目前LINE是日本最大的即時通訊軟體，擁有8000萬用戶；雅虎日本旗下的電商及網路服務則有5000萬用戶。整併後的新公司，將擁有超過1億用戶數，成為日本行動支付領域的主導者，進而與亞洲其他的支付巨頭競爭，包含中國的支付寶、新加坡的Grab以及印尼的Gojek。

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