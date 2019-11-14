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起司瀑布狂瀉！台北華山「樂事風味光影展」3大打卡場景拍到瘋

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起司瀑布狂瀉！台北華山「樂事風味光影展」3大打卡場景拍到瘋（圖／品牌提供）

▲限時10天《樂事風味光影展》在台北華山登場，超奇幻的洋芋片空間，佔滿你的手機記憶體。（圖／樂事風味光影展提供）

生活中心／台北報導

台灣休閒零食知名品牌—樂事洋芋片，推陳出新的口味一片接一片，令人又愛又恨的洋芋片無疑是每次窩在家最好的良伴。美味永遠停不下來，今年11月15日《樂事風味光影展》在台北華山限時展出，結合投影互動技術，利用現代美學打造的光影特展，宛如深入海底世界，浮誇的起司瀑布感受超強牽絲的動感，馬上盤點3件不能錯過的打卡奇幻場景囉！

打開五感進入洋芋片的秘密花園吧！《樂事風味光影展》11月15日～11月24日限時10天展開，開啟台灣零食界首創的經典，把大眾熟悉的暢銷口味：經典原味、瑞士香濃起司及年度話題新品香辣烤海苔，運用光影技術打造成好拍、好玩的超潮展覽，現場歡樂有趣還提供免費試吃包，吸引大人小孩流連忘返。

請繼續往下閱讀...

▲樂事洋芋片展 。（圖／樂事）

▲《樂事風味光影展》最值得注意的3大奇景，粉絲不能錯過的「經典原味」一踏入展間就能見到地面上金綠交錯的馬鈴薯田。

▲樂事洋芋片展 。（圖／樂事）

▲360度的起司瀑布超壯觀，光影流動形成分流，網美的相機準備好了嗎？

此次活動限時10天，《樂事風味光影展》最值得注意的3大奇景，粉絲不能錯過的「經典原味」一踏入展間就能見到地面上金綠交錯的馬鈴薯田，微微透亮的金色光芒，四周充滿香脆洋芋片幻化成的葉子，劃破上空綻放出洋芋片煙火，光影變化絕對要拿相機猛拍，讓你親身體驗樂事「經典原味」的天然薯香、薄、輕、脆。

以滑順起司打造的「瑞士香濃起司」展區，金黃色的起司瀑布而下，情境式的體驗我能感受濃濃風味，民眾只要伸手觸碰起司，瀑布便會一分會二，投影接著變換成蝴蝶，在光影中翩翩起舞，最好玩的是腳底的起司湖面，一圈圈的漣漪，彷彿體驗到起司洋芋片的香濃風味，這個地方真的是起司控必訪。

▲樂事洋芋片展 。（圖／樂事）

▲限時10天的《樂事風味光影展》期間只要在展間內拍下美照並上傳到樂事粉絲團，民眾即可免費獲得3包樂事經典風味洋芋片。

「香辣烤海苔」展間則打造成海底世界，藝術裝置以新鮮活力的海帶、繽紛海底氣泡與辣海苔洋芋片互相交織，形成兒時的共同回憶—萬花筒，變化萬千的奇形怪狀，多層次、多層疊，彷彿真的體驗到辣海苔洋芋片有海苔鹹香加上微微辣的風味,，好拍好逛的空間網美們千萬不要錯過。限時10天的《樂事風味光影展》除了好拍好逛，讓人在三個奇幻場景自由發揮、拍到欲罷不能之外，品牌同樣祭出超值好康，期間只要在展間內拍下美照並上傳到樂事粉絲團，民眾即可免費獲得3包樂事經典風味洋芋片，趁著週末的悠閒時光，走一趟華山，感受經典樂事的色香味秘密。

《樂事光影展》相關資訊：
日期：2019/11/15（五）～ 2019/11/24（日）
時間：11：00 ～19：00 免費入場
地點：華山文創園區　華山劇場

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