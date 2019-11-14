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民進黨不分區／「非新蘇連」再戰蘇貞昌　在中執會將質疑第1名洪簡廷卉

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▲▼蘇貞昌出席108年行政院模範公務人員頒獎典禮。（圖／記者葉南州攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者葉南州攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨不分區立委名單大致底定，14日上午11時30分中執會繼續開會，預計通過草案名單。不過據了解，行政院長蘇貞昌拋出，前閣揆游錫堃應列安全名單邊緣，引起正國會不滿，上午「非新蘇連」預計針對蘇貞昌推薦的原住民族代表洪簡廷卉提出質疑。

蘇貞昌日前針對不分區立委的排序建議，游錫堃應該放在不分區安全名單的邊緣，負責壓鎮，以展現國會過半的決心；不過這被正國會系統成員認為，是在針對游錫堃，意圖想要卡他入國會，也有不尊重的質疑。

接著，「非新蘇連」系統預計14日上午11時30分中執會時，將針對位列第一的原住民族代表洪簡廷卉提出質疑。黨政人士指出，她是由行政院長蘇貞昌所創辦的「超越基金會」推薦，而蘇貞昌在會議中也曾指出，應該要由原住民、新住民打頭陣；此外她同時也是蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧的好友。

黨內人士認為，洪簡廷卉跟民進黨原住民立委陳瑩都是卑南族，擔心影響到陳瑩的選情；此外，網路上出現她過去在2011年至2012年，擔任國民黨前立委簡東明的法案助理，引起網友質疑。

在質疑方面，黨內人士指出，簡東明過去涉嫌詐領國家公帑，洪簡廷卉擔任國會法案助理，也一起虛列教授人員，這應該要在會議中釐清；而這跟立委蘇震清被指涉美材案，被黨中央排除在安全名單之外，是否也可相提並論。

不過對相關爭議，據了解，正國會其實在13日中午先跟府高層求證，府方也嚴正澄清；到了晚上開完會，蘇貞昌也已經表示對游錫堃的排名都沒意見；至於針對洪簡廷卉的質疑，蘇貞昌在13日受訪時也有表示，很高興看到安全名單有原住民、新住民、有年輕和社團代表，但新住民、原住民這二位，他沒有見過，也並不認識。

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