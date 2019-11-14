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推廢票活動替國家省30元　柯文哲：馬路評論家給的意見

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▲▼柯文哲出席「2020浪愛回家」伊林名模愛心犬貓推廣認養 記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲柯文哲出席「2020浪愛回家」伊林名模愛心犬貓推廣認養記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

為了幫民眾黨攪局2020，民眾黨發起人、北市府顧問蔡壁如發起「廢票運動」，喊話支持者在選票上寫上柯文哲，等於作廢選票，為國家省下30元。對此，台北市長柯文哲14日受訪表示，是去南部有支持者提議，走在馬路上走隨時都有人跟你講一大篇道理，「他的理論是這樣，蔡英文這麼有錢我們投她一票她又賺30元，為什麼要讓她多賺30元？我說喔喔喔喔，這樣，好好好好」。

蔡壁如日前接受專訪時說，下鄉時遇到廢票聯盟、也有鄉民認為，有很多民眾不滿意「草包」跟「菜包」的選擇，都不想投，於是有支持者提議，「那我們來發動，發動票投柯文哲，也就是在選票上自行寫上柯文哲」。蔡認為，投廢票也是民主時代的一種表達。

柯文哲14日受訪時說，下鄉去南部，在馬路上走什麼馬路意見都有，就說我們只要投一票他就賺30元，為什麼要讓他賺錢？故事是這樣。

柯文哲笑說，台灣馬路政治評論家蠻多的，在馬路上走隨時都有人跟你講一大堆大篇道理，「他的理論是這樣，蔡英文這麼有錢我們投她一票她又賺30元，為什麼要讓她多賺30元？我說喔喔喔喔，這樣，好好好好」。
 

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