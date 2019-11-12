16吋MacBook Pro有新動靜　外媒：有機會本週發布

▲外傳16吋MacBook Pro有可能將在本週發布。（圖／翻攝自9to5mac）

記者邱倢芯／綜合報導

早在今年二月時，蘋果分析師郭明錤便透露Apple將會推出16吋的MacBook Pro；但最有可能發布的時間點（十月底）已經過去了，仍未等到官方有消息露出，根據外媒推測，Apple似乎將於本週在紐約舉辦一場私人媒體發佈會，官方極有可能會在這個時間點推出16吋的MacBook Pro。

9to5mac網站在macOS Catalina發現了硬體圖案，而這個圖案似乎就是16吋的MacBook Pro；16吋的MacBook Pro外觀將有可能與15吋MacBook Pro相同，不過邊框更為窄小。

另外，9to5mac網站也在macOS Catalina中發現另一張圖示，上頭顯示著Mac筆電上的修改後的Touch Bar，以及Touch Bar新的擺放方式。

根據先前外洩的供應鏈報告指出，新款的MacBook Pro將配備第9代Intel Coffee Lake-H處理器，其搭載了處理器與15吋MacBook Pro相同；也因此有市場人士認為，16吋MacBook Pro相較於15吋MacBook Pro的差異不大，因此有可能會做為15吋MacBook Pro的替代型號。