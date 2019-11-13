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就在今夜？外媒爆：16吋MacBook Pro將於14日上市　起價至少要73,000元

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▲▼外傳16吋MacBook Pro有可能將在本週發布。（圖／翻攝自9to5mac）

▲16吋MacBook Pro有可能將14日發表。（圖／翻攝自9to5mac）

記者邱倢芯／綜合報導

16吋MacBook Pro的發布日期似乎真的近了，彭博社（Bloomberg）爆料，Apple將有可能於美國時間13日（台灣為14日）發表這款新電腦，且起價將會落在2,399美元（約新台幣73,000元）。

先前9to5Mac網站早已爆料指出，Apple將會在本週舉行一場私人媒體聚會，且有可能會在這場聚會上發布16吋MacBook Pro；這項傳言似乎不假，彭博社還加碼爆料指稱，Apple會在明日推出16吋MacBook Pro。

彭博社表示，16吋MacBook Pro將會搭載新一代的鍵盤，且還認為，這台電腦將會是三年前增加Touch Bar功能以來，MacBook Pro系列的最大更新產品。且這款電腦的螢幕解析度、顏色準確度將會更高，因此可能會吸引影音/照片編輯、遊戲玩家，以及軟體開發人員的關注。

在價格方面，彭博社則認為，16吋MacBook Pro將會與現在市售的15吋MacBook Pro起價同樣為2,399美元（台灣官網售價為77,900元），也因此外界猜測，16吋MacBook Pro將有可能會取代15吋的機款。

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