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快訊／蔡英文競辦發言人14日赴中選會領表　「蔡賴配」亮相得再等等

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▲▼總統蔡英文、沃旭能源亞太區總裁柏森文、經濟部長沈榮津一同參觀台灣首座商業規模離岸風場。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

面對2020大選，總統蔡英文連任辦公室發言人群14日上午10時，將代表民進黨總統參選人蔡英文赴中選會領表。至於何時會宣布「蔡賴配」，原外傳14日上午，但受不分區立委名單卡關影響，勢必會再延後。

在國民黨陣營已經確定由韓國瑜搭配前閣揆張善政出征2020大選後，蔡英文陣營的副手雖然已經呼之欲出，確定是由前閣揆賴清德出戰，但遲遲未得到官方親口證實。

蔡英文競選辦公室發言人阮昭雄、廖泰翔、顏若芳14日上午10時，將代表蔡英文赴中選會領表。至於「蔡賴配」何時宣布？據傳原本安排在14、15日亮相，但依照黨內評估，會先處理完不分區立委提名作業，但名單在各派系間喬不定，13日中執會宣布休息，必須到14日上午11時30分才繼續開會。

因此，「蔡賴配」亮相的時間點勢必受到影響而延後。原本外傳蔡英文14日上午會宣布，但目前確定14日不會公布人選，外界等候多時的「蔡賴配」恐還要再等等。

對於「蔡賴配」的戰力評估，首先得仰賴他的影響力，協助處理獨派的勢力；其次，他也將被賦予立委選戰的輔選重任，特別是這次綠營在國會戰局，面臨嚴峻的挑戰；最後則是評估國民黨總統參選人韓國瑜擁有不確定性與選舉爆發力，勢必要謹慎變陣迎戰。

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