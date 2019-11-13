高鐵案呂國華轟陳歐珀先反對再騙票　陳反擊呂10多年未涉宜蘭公共事務

▲高鐵延伸宜蘭案，呂國華（左2）轟陳歐珀先反對再支持為騙票。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭立委選戰，藍綠捉對厮殺，國民黨呂國華轟民進黨立委陳歐珀2018年11月至2019年2月間，對高鐵到宜蘭，都表達反對意見，現為選票見風轉舵，甚至叫中央高層到宜蘭為其消毒，能不汗顏嗎？對得起宜蘭縣民嗎？陳反擊呂10多年未涉及宜蘭的公共事務，呂現還沒做事就先批評，別忘了對別人指著一指的同時，還有三指回指自己！

▲高鐵案，呂國華轟陳歐珀（左2）先反對再支持為騙票，陳反擊呂10多年未涉宜蘭公共事務，呂還沒做事就先批評別人。（圖／記者游芳男攝）

國民黨立委參選人呂國華表示，陳歐珀在2018年11月縣長選舉公辦政見會到2019年2月間，對宜蘭縣長林姿妙爭取高鐵到宜蘭都表達反對意見。現看全縣都在全力爭取、歡迎高鐵，基於選票考量，不得不見風轉舵，甚至叫中央高層到宜蘭為其消毒，能不汗顏嗎？讓宜蘭重大建設空轉八年，對得起宜蘭縣民嗎？

而且，陳在2018年11月14日縣長選舉公辦政見發表會中持反對質疑立場，對於提高鐵延伸或捷運延伸案，批評對手林姿妙：沒有財政概念，宜蘭人口不增反減，高鐵是賠錢貨，政治人物要提出政策要審慎評估等等，現在又要選立委了就又假情假意的用手段欺騙宜蘭選民的感情。

陳反擊說，8年來，每天都打拚認真的為鄉親爭取建設，不是只會噴「政治口水」，他不想上演「藍綠惡鬥」的戲碼！這些都不是宜蘭鄉親們想看到的事情。

另，呂前縣長卸任後，有10多年未涉及宜蘭的公共事務，有許多的不明白及不了解，甚至，現在的時空環境跟10多年前已經大不同，自然有不同的思考，而他爭取建設均以民眾意見為依歸！

而且高鐵延伸宜蘭，不應該只是「呼口號，不做事」，如今交通部有意以均衡國土規劃做出發，讓高鐵延伸宜蘭成為進行式，當然全力支持。

宜蘭重大交通建設，不能只是呼口號喊一喊就完了。如今高鐵延伸宜蘭是「中央有情；地方熱情」此事才會成功。不能是地方一頭熱貼冷屁股。

對高鐵延伸宜蘭或者有益宜蘭發展的公共建設，應不分藍綠黨派，是宜蘭民眾共同期盼，而非還沒做事就先批評，別忘了對別人指著一指的同時，還有三指回指自己！