呂國華轟無作為卻搶功鐵路高架化　陳歐珀：只在意縣民福利

▲宜蘭立委參選呂國華（上圖右2）11日批對手陳歐珀8年立委無作為，鐵路高架來搶功。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

國民黨宜蘭立委參選人呂國華說，他在宜蘭縣長任內，完成目前的宜蘭、羅東鐵路立體化，也提出「宜蘭鐵路高架化可行性研究報告」，但該案卻在政院、立院躺了10年，鐵路高架宜蘭段及羅東段可行性評估案6日獲交通部通過，陳卻來搶功。

對於對手批評，陳歐珀四兩撥千斤，「謝謝對手評論，鐵路高架化是大家一起前仆後繼努力完成的，只要是為宜蘭好，歐珀努力做，拼命做，認真做，縣民福利才是我在意的事。」

另，現在鐵路高架化已經通過評估了，陽醫二期工程30億預算也核定實現了，他一個個的兌選政見，希望縣民繼續支持真正為宜蘭做事的人。

呂國華表示，宜蘭地區鐵路立體化第一階段宜蘭至二結及第二階段羅東至冬山，皆是在他宜蘭縣長內完成，且2008年也隨即提出「宜蘭鐵路高架化可行性研究報告」。

但隨後的8年間，這案子躺在行政院及立法院已經足足超過10年了，試問立院交通委員會的陳，到底在這8年間做了什麼？選輸了縣長後，拿對手的政見要來選立委，馬上變成推動宜蘭鐵路高架的「救星」。

呂指出，陳甚至向宜縣府發難，指責宜縣府不夠積極的規劃5個車站，試問還沒通過縣府如何啟動？台鐵不是縣府所屬單位，如果中央沒有明確下達指令，縣府如何跟台鐵談所謂的規劃？這幾年間擱置不處理的到底是誰啊！

他說，對於民眾最大的生活交通需求，是改善市區的重大平交道，也因此宜蘭縣長林姿妙團隊提出宜蘭市及羅東鎮路段，受惠的民眾超過縣民三分之一以上，未來頭城及礁溪段則等待與北宜直鐵甚至高鐵來合併辦理，如果縣府沒送件，「這難道也是陳立委大人一人的功勞？」