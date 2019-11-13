香港議員趙家賢被咬斷耳！　耳廓接駁失敗「壞死變紫黑色」須永久移除

▲香港議員趙家賢左耳接駁失敗，耳廓壞死須永久移除。（圖／香港01授權提供）

本報訊

民主動力召集人、民主黨東區區議會議員趙家賢在11月3日的太古城警民衝突中，協助調停期間遭一名中年漢咬甩部分左耳，情況嚴重，趙家賢接受約一星期的治療後，今日（13日）發聲明交代最新情況，醫生確診其左耳軟骨無法有效供應養分致壞死，耳廓須要移除，接駁手術失敗。

耳廓手術後漸變紫黑色

趙家賢表示，東區醫院耳鼻喉專科醫生團隊當晚為他進行長約3.5小時的接駁手術，最終其左耳證實遭受永久性創傷。據主診醫生描述，由於其左耳約四分之三的耳廓被行兇者用牙齒咬斷及扯甩，嚴重破壞軟骨組織，醫生只能找到一條血管進行接駁。留院一星期的治療中，被咬的耳廓在手術後日漸變為紫黑色，有壞死的情況，由於擔憂咬人者唾液細菌之感染及其他因素，醫生決定必須進行清創手術移除壞死耳廓。

▲香港議員趙家賢日前在太古城被襲擊，左耳被咬下。

趙家賢稱，由於相關案件已進入司法程序，他不便對案情作評論，亦不評論行兇者之背景。他重申身為當區民選議員，當晚一心希望阻止區內有更多市民受傷，譴責親政府人士意圖殺傷市民的暴力行為。至於月底的區議會選舉，趙家賢表示，他深信香港市民會以良知及政績去作出選擇，他亦希望盡快出院與居民及支持者見面，惟現時仍需要留院接受治療，故暫未能出院。

趙家賢又說，多名香港市民在近期的抗爭運動受傷甚至死亡，包括太古城中心當晚被刀傷的三位市民、科大周同學、日前在西灣河中槍的學生，以及很多之前因為「警暴」及親政府兇徒所做成的嚴重傷害等，認為自己所受的傷害與他們相比實在輕微，希望市民繼續關心其他港人的死傷情況，亦懇請各市民及年青人一定要保護自己。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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