香港警民須放下暴力！歐盟：從「根源」調查才能解決問題

▲11月12日香港中文大學衝突。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

針對香港近日局勢，歐盟（EU）12日發出聲明，直指暴力衝突已經全面升級，必須要從「根源」開始調查，不論是警察的暴力行為，或是黑衣人起身抗議的主因，唯有透過全面且徹底的調查，才能找到有效解決衝突的方法。

歐盟外交與安全政策發言人柯契姜琪克（Maja Kocijancic）表示，「對暴力、武力的使用與抗議的根本原因進行全面調查，是緩解緊張局勢的關鍵因素。」他指出，雙方必須在各方面表現自制，否則這樣的情勢對生命與生活都會產生嚴重影響，必須用「可信任」的方式來解決衝突。

▲中大學生撐起雨傘阻擋港警。（圖／路透）



柯契姜琪克說，歐盟正密切注意香港局勢，「所有利益相關者都必須放下暴力，建設性地替緩解衝突做出努力。」他也提到，香港與歐盟在商業、文化與人文方面都有緊密聯繫，共同致力於基本自由、法治與人權，「歐盟非常重視一國兩制架構下，香港所享有的高度自治。」

今年8月，加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）與歐盟外交和安全政策高級代表墨格里尼（Federica Mogherini）發布聯合聲明，譴責親民主示威者與警方發生的暴力事件，「至關重要的是克制，拒絕暴力，並採取緊急措施緩解局勢。」當時中國駐歐盟使團發言人回應，歐盟方面應該尊重中國主權，立刻停止干預香港以及中國內部事務。

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