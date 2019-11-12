休旅車無法發動入檔　波麗士拿出尖嘴鉗修好：當警察前是修車的

▲一輛轎車前天前在桃園市八德區廣福路拋錨路當中，巡邏蘇姓員警立即充當修車師傅協助排除故障。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

幾天前，桃園市邱姓男子駕車行經桃園市八德區廣福路時，愛車突然失去動力拋錨路當中，因正當上班尖峰，愛車卻卡在路口處無法排除，剛好巡邏員警經過，其中蘇姓員警具有汽修丙級證照，檢視後發現是保險絲燒毀，緊急協助排除問題，再透過好心路人協助發電讓轎車重新啟動，邱姓男子對蘇姓員警與好心路人善行感謝不已。

八德分局指出，前幾天某日上午9時許，四維派出所警員蘇祐葆、許仁傑，巡邏行過八德區廣福路與介壽路口時，發現一輛轎車停在路當中間無法啟動，車主邱姓男子焦急站在路旁，員警上前了解狀況，邱姓男子說，車輛行經當地突然失去動力，排檔因卡檔無法操作。

▲桃園市邱姓民眾幾天前開車行經桃園市八德區廣福路，車輛卻突然拋錨故障，蘇姓員警充當修車師傅協助排除故障。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中員警蘇祐葆從警前曾就讀亞東技術學院，曾考取汽車修護二級技術士證照，經檢視後判斷車輛疑似溫度過熱導致保險絲燒毀，蘇員以尖嘴鉗協助排除保險絲故障，再靠熱心人士協助發電，讓轎車重新啟動入檔，才讓故障車輛修復移至路旁等待回廠檢修。

八德分局指出，警員蘇祐葆是特考班畢業，曾在汽車修護廠工作，蘇員則謙虛的說，很高興可以發揮專長幫助民眾解決問題；車主邱姓男子則感謝蘇員與好心車主熱心協助，直呼自己非常幸運。

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