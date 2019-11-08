正妹直播主帳號被盜「狂拉粉絲斗內」！氣炸撂人公司談判…老闆下秒遭砍

▲直播主帳號遭公司盜用，找男友去公司談判…老闆下秒遭砍。（圖／翻攝《東森新聞》）



記者柯振中／台北報導

台北先前發生一起直播主帳號被公司盜用的事件，一名外型亮麗的女直播主在網路上相當有人氣，不料帳號遭到公司的盜用，氣炸夥同男友、男友的友人前往公司理論。雙方理論時，男友的一名友人拿出刀子，往公司負責人砍去，造成對方出現多處傷口；事後，法院的判決也出爐了。

這起事件發生在2018年8月，外型甜美的女直播主是某間媒體公司旗下的直播主，但她認為經紀公司使用她的Line帳號發布消息，要求粉絲贊助，導致她被形塑成「拜金女」的形象，因此一狀告上法院。

這位直播主的男友得知事件，立刻找了4名友人，陪同女友到經紀公司談判，沒想到過程中疑似發生糾紛，男友的一名友人拿出預藏的刀子，往經紀公司的負責人砍去，導致對方身上出現多道傷口。

▼正妹直播主帳號遭公司盜用，被塑造成「拜金女」，因此氣炸找男友到公司談判。（圖／翻攝《東森新聞》）



台北地檢署調查後，分別依照傷害罪及重傷害罪，將直播主的男友、男友友人起訴，至於直播主被指控「殺人未遂」的罪名，則因為沒有事實證明教唆砍人，不予以起訴。

至於直播主控訴公司背信、偽造文書罪的部分，檢方認為，背信是財產上的犯罪，但直播主無法舉出例證，證明自己財務因此受損，所以不予已起訴。對此，直播主不服判決結果，已經提出再議。

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