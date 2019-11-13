「澎金馬」首波春節機票11/26起開搶　訂票規則、開票期限一次看

▲馬祖南竿「津沙聚落」。（圖／記者周姈姈攝）

記者賴文萱／台北報導

明年春節有7天連假，交通部民航局13日宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供3,186架次，計257,740個座位數，並自11月26日下午6時起陸續開放訂位。另要注意的是，訂票後需在3日內（含訂位當日）完成開票。



明年春節假期自2020年1月23日至1月29日（初五）共有7天連假，民航局春節離島疏運，自2020年1月22日起至2月2日，共計12天。澎湖、金門及馬祖春節機票分別自11月26日、27日及28日下午6時到8時開放受理旅客電話訂位及網路訂位購票。其中網路訂票部分也提供身心障礙者訂票服務，另民眾透過航空公司網站購買離島返本島機票亦可免除5%營業稅。

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▲澎湖、金門、馬祖機票11/26起開搶，訂票完成後也需在3天內完成開票。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

各航線統一開放訂位日期、時間及開票期限

澎湖 11.26(二) 18-20時 11.28(四)

金門 11.27(三) 18-20時 11.29(五)

馬祖 11.28(四) 18-20時 11.30(六)

註：澎湖航線不含澎湖-金門航線

民航局指出，航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線，各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求。在各航線運能提供方面，澎湖航線1,516架次，計114,412個座位數；金門航線1,490架次，計131,064個座位數；馬祖航線180架次，計12,264個座位數；三離島航線共計提供3,186架次，計257,740個座位數，後續將視訂位狀況規劃第二波加班機。

▲明年春節連假疏運，航空公司將視訂位情況規劃第二波加班機。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

這次春節假期，於尖峰時段2020年1月22日至1月27日台灣出發往離島方向，以及2020年1月27日至2月2日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」之使用限制。

退票期限規定也為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。