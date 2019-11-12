陸傳我方拒絕「兩岸春節加班機」　民航局否認：與事實不符

▲陸方傳我方拒絕兩岸春節加班機，民航局否認。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者賴文萱／台北報導

每年兩岸春節加班機議題備受關注，但有陸媒報導，海峽兩岸航空運輸交流會透露，大陸民航業務技術人員多次就適當延長2020年春節加班機的執行時間跟台方溝通，但遭台灣民航主管單位明確表示拒絕。對此，交通部民航局回應，和事實情況，並不相符。

據《中國民航網訊》報導，應大陸台胞及部分航空業者的要求，大陸民航業務技術人員多次就適當延長2020年春節加班機的執行時間跟台方溝通，以便利兩岸航空業者自2020年1月4日至2月15日期間安排春節加班機，但台灣民航主管機關明確表示拒絕。

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▲民航局否認否決兩岸春節加班機，雙方仍在聯繫處理中。（圖／記者陳凱力攝）

民航局表示，目前正循慣例，就兩岸春節加班機安排事宜處理聯繫之中，也正在調查台商、台生等春節返鄉需求及航空公司的運能及加班機需求等，但並未觸及到春節包機以外的事宜。

民航局指出，我方一向高度重視春節期間民眾往返兩岸之旅運需求，兩岸民航主管部門多年來的溝通及聯繫，已建立春節加班機完整機制，均能順利安排及執行兩岸春節加班機。

在陸客來台大量縮減情形下，兩岸定期航班尚有大量運能未被運用，兩岸春節加班機目前正在調查需求，亦應足以因應大陸台生、台商及其家屬返鄉過節需求。至於對岸傳出民航局拒絕春節加班機時程相關安排，因雙方仍在聯繫處理中，和事實情況，並不相符。