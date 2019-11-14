林鄭月娥急召內閣謀對策！傳「宵禁+提升武力」成選項

▲林鄭月娥急召內閣謀對策。（圖／翻攝自香港特區政府官網）

記者鄭思楠／綜合報導

香港局勢自周一起再次急劇升溫，有傳港府與北京急謀對策，隨時改寫局勢走向，特首林鄭月娥於13日晚突然急召一眾司局長上禮賓府。據港媒報導，緊急會議上曾商討實施宵禁令，以進一步壓縮上街示威者的人數，讓防暴警更易執法，不過，目前暫不知最後拍板方案是什麼。

據《香港01》報導，對於林鄭急召司局長開緊急會議，外間流傳可能還商討過「警方提升武力」及「取消區議會選舉」兩招。

據了解，若港府實施宵禁令，不需要動用緊急法，甚至不需要重新立法。特首只要為了公共秩序有需要，便可根據《公安條例》第 31 條，藉宵禁令指示每位人士在指明地區及時間留在戶內，並持續生效。任何人違反宵禁令規定即屬違法，一經定罪可監禁兩年。

消息指出，早在10月初，一度傳出政府研推宵禁令，但當時港府只在備用階段，無意推出此「辣招」，但直到近日暴力示威持續不斷，已大大影響到市民的出行、上班上學，甚至造成市民人身安全也有問題，港府不得不重新研究。

政府對實施宵禁令的最大顧慮是「嚇怕」國際投資者，不過根據《日經亞洲評論》13日引述消息人士稱，由於擔憂香港有大規模資本流出，港府正向私人銀行和家族基金辦公室提供一系列激勵措施，當中包括減稅。

此外，據建制派人士指，北京近日仍在為區選大力動員，以及研究選舉策略，不像會取消區選，「當然，現在時局變得太快，沒有人能說得準」。

而對於提升警方武力應對暴力示威者，其中一個講法是，將容許防暴警更多使用橡膠子彈，這樣即便警員人數不多也可對付大量示威者。

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