她捨不得丟「連吃7天柿子」胃結石　醫生開處方：每天喝一升可樂　

▲柿子。（圖／記者翁聖勳翻攝）

記者劉亭／綜合報導

柿子香甜多汁，是很多人喜愛的水果。但武漢一位周大娘在狂吃了1周的柿子之後腹痛難耐，到醫院被查出胃結石，併發胃潰瘍。醫生先用鈥雷射碎石之後，開處方要周大娘「每天喝一升可樂」。

根據「楚天都市報」報導，65歲的周大娘家中種了幾十顆柿子樹，去年摘下的柿子還沒吃完，眼看今年的樹上又結了一堆果，捨不得把這些好好的柿子丟掉，她決定自行在家「消滅」這些柿子。

連續狂吃一周柿子之後，周大娘開始胃痛、肚子痛，本來想要忍過去就好，但情況卻越來越嚴重，只好告訴家人。她在13日在家人陪同下被送到同濟醫院，被確診為胃柿石症。

▲可樂受到許多消費者歡迎。（圖／翻攝自pixabay）

消化內科晏維副主任醫師表示，每年柿子成熟時都有很多人有類似症狀，周大娘是因為肚子痛才前來就醫，先利用鈥雷射先進行碎石。他開出的處方中還要求周大娘多飲水，每天喝一升可樂，讓結石碎片自然排出。晏維解釋，因為碳酸飲料可以幫助溶石。

晏維也建議，柿子不要與大量海鮮一起食用。柿子中包含的鞣酸和海鮮類中的魚、蝦等其中的蛋白質和鈣鹽一起也會出現沉澱物，這種沉澱物會刺激胃腸器官，很容易出現噁心、便秘等症狀。