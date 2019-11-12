池袋暴走「釀2死10傷」…事發時速破100！88歲翁拿瑞寶章躲逮捕

記者林瑩真／編譯
日本東京池袋今年4月發生一起高齡者駕駛車禍，造成一對母女死亡及10人受傷。如今警方調查報告出爐，確定是駕駛將煞車、油門搞混，事發當下時速高達100公里，依照過失駕駛致死罪嫌函送檢方偵辦。
綜合日媒報導，當時一輛汽車在池袋暴衝，撞上行人，造成31歲的松永真菜及其3歲女兒莉子不幸身亡，另外10人輕重傷，肇事駕駛則是曾任舊通產省幹部的88歲飯塚幸三。
【過失致死傷容疑】池袋暴走、飯塚元院長を書類送検https://t.co/lLzOyV9dQz— ライブドアニュース (@livedoornews) November 12, 2019
東京・池袋で4月に暴走した乗用車に母子がはねられ死亡した事故。車を運転していた旧通産省工業技術院の飯塚幸三元院長を書類送検した。 pic.twitter.com/dIE7iHNsc6
不過因為飯塚幸三是日本前高官，又曾獲得瑞寶章，沒有被立即逮捕，一度引起網友撻伐，戲稱他為「上級國民」，提交39萬份聯合署名要求起訴。
如今警方調查出爐，確定汽車並沒有會造成暴走的故障，分析行車記錄器後，結果判斷最有可能是飯塚幸三弄錯煞車跟油門，導致汽車暴衝。
根據行車記錄器，汽車在案發現場前60公尺時，開始改變行車路線並加速，還能聽到踩著油門的引擎聲，推斷時速突破100公里。
飯塚幸三「安全な車を開発する様にメーカーの方に心がけていただきたい」— 大神ひろし (@ppsh41_1945) November 9, 2019
飯塚幸三「高齢者が安心して運転できる世の中になってほしい」
車の安全性も何も、暴走事故の原因はお前の不注意と拙劣な運転技術が原因じゃん。
社会や自動車メーカーに責任転嫁して被害者ぶるな。pic.twitter.com/zPJPpuW0oz
針對此案，日本警視廳12日依照過失駕駛致死罪嫌，函送檢方偵辦，檢察廳接下來將確認是否對飯塚幸三起訴。不過報導指出，飯塚幸三是否認罪，警方完全沒有提到。