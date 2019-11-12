【廣編】運動飲料不是等滲透壓都是好　含有「菊糖」喝了更不舒服

【廣編特輯】

圖、文／維他露提供

當孩子高燒不退、肚子痛、沒食慾又全身無力，這時候家長總是想盡辦法，讓孩子多補充一點水份和電解質，希望舒緩身體不適，有些人會自行選擇市面上標榜等滲透壓的補給飲料，但不是等滲透壓都是好，醫生說含有「菊糖」喝了更不舒服，而且只有符合國家CNS標準的運動飲料，才能夠迅速補充流失的水份，調節人體足夠所需的5大電解質。

知名胃腸肝膽科主治醫師蘇志盛醫師分析：「市面上的等滲透壓飲料成分中大多含有『菊糖』纖維，一旦菊糖到達腸道，遇到常駐於腸道的益菌，便開始進行大量的發酵，致使大量氣體產生，恐增加脹氣等不適症狀發生的風險，在身體不適時，不但不能幫助緩解，反而可能加劇腹脹的症狀。」

腸胃不適時，應選擇符合CNS國家標準的運動飲料，才是最符合身體需要的，除了鈉、鉀、氯，另兩種元素也是不可或缺，包括維持心臟、肌肉及神經系統運作的「鎂」，以及維持骨骼及牙齒的健康，幫助肌肉收縮及神經系統運作的「鈣」。

蘇醫師提醒，「腸胃炎時建議適時補充電解質溶液。若病情允許，運動飲料也可以做為選擇。以醫師最常推薦的運動飲料為例，通常會於包裝上標示電解質成分及符合CNS國家標準字樣，且注意成分中無添加『菊糖』等刺激性纖維，補充電解質才更安心有效。」