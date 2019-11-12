批蔡英文揮霍民主　呂秀蓮：把香港災難當政績，可笑！

▲呂秀蓮接受電台專訪。（圖／《POP搶先爆》提供）



記者蔡文鈴／台北報導

前副總統呂秀蓮連署失利，退出2020總統大選。呂秀蓮12日接受電台專訪，提到連署過程中遇到不少狀況，連署書遭竊取、幫忙連署的人被恐嚇，形容這次連署過程是一場「民主的惡夢」，蔡英文總統應該要下令查辦，暗批蔡英文高喊民主，卻把香港災難當政績「可笑」。

呂秀蓮說，在投入大選連署的過程中，不斷聽去各界意見，才發現這是一場的「諜對諜的戰爭」，不僅有有警察干擾，還有人受到恐嚇，背後似乎有一雙「看不見的黑手」，最後在蒐集連署書的過程中，還有人來竊取「一整袋連署書被丟在垃圾桶」，甚至還截收連署書，她估計至少19萬份被截收。

呂秀蓮表示，民主像是中毒、罹癌般，但主流大眾都無所謂，這事情若發生在以前，民進黨應會表現非常震怒，國民黨則多少會表示一點態度，可是現在好像都無所謂，「集體殺死呂秀蓮像是大家很樂意的」，這場選舉，就是大家認定的那兩人嘛！

呂秀蓮呼籲，高喊民主的人摸摸良心，你是在「揮霍民主」還是「真的在維護民主」，太虛偽了，「不要看香港的災難變你個人的政績，可笑！」

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