上完大夜昏迷16小時！　B肝男繼續問「輪夜班怎提神」？　網嚇：人生提早登出

▲有B肝的人再輪夜班，身體早晚會不堪負荷。非本文當事者。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

一名患有B型肝炎的網友表示，他以前讀大學時有上過大夜班，結果日夜顛倒的操勞下，讓他每天回到家就昏睡16個小時，幾乎是無意識的「極度昏迷」，害他覺得有點怕怕的，直到最近工作又有輪夜班的需求，才擔心自己身體又會不堪負荷。

原PO在PTT表示，不知道是不是大學時期的打工太忙，那段時間整個人呈現爆肝狀態，但最大的原因還是大夜班不符合人體作息，加上他本身肝就不好，才會顯得特別疲勞和無力。

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▲與其問怎麼提神，不如趕快找一份作息穩定的工作。（圖／翻攝自PTT）



最近又被告知工作要開始輪夜班，他為了維持生計只好牙一咬拚下去，但又怕會像以前一樣每天下班就昏迷，所以發文問網有，有B肝的人上大夜班要怎麼維持精神？

網友一聽到原PO情況都很驚嚇，紛紛勸他不要拿命來賭，「換工作唯一解」、「不要為了錢賠了生命吧」、「人生提早登出準備」、「身體整個壞掉，花掉的錢更多還不能工作」、「輪班的錢以後住院都不夠」、「可能肝癌還沒發生，猛爆性肝炎就先來報到」、「口服肝藥約一個月5000」、「親戚為了換肝整個人生都是黑白的，勸你別賣肝了。」

也有人提到，輪班比固定的大夜班還傷身，因為每天作息一直在改變，身體根本來不及適應，很快就會出現問題，「不要輪班，輪班一定爆」、「寧願固定大夜也別找要輪的」。

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