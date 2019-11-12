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《軍情協定》到期邁入倒數！　美軍高層明起集結南韓施壓續簽

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▲▼日韓貿易戰,日韓。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 在美國的敦促之下，日韓於2016年底簽署GSOMIA，確保美日韓三國能夠迅速且有效應對來自北韓、中國及俄羅斯的威脅。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

二戰徵用工案挑起日韓紛爭，從貿易戰延燒到美國過去大力推動的《軍事情報保護協定》（GSOMIA）。南韓8月底宣布不續簽GSOMIA，反制日本限制出口政策，美國則多次對此表示失望。GSOMIA將在23日0時到期，美軍高層明（13日）起也將接連出訪首爾，施壓南韓續簽。

美韓軍事委員會（MCM）及安保協議會（SCM）會議將分別於14日及15日在首爾召開，美國要求南韓續簽GSOMIA的壓迫預計將邁入最高潮。過去MCM及SCM會議多商討聯合防衛狀況、北韓核武及飛彈威脅應對方案、戰時作戰指揮權轉換、駐韓美軍基地返還等懸宕已久的軍事問題，但今年的會議料將全面聚焦GSOMIA。南韓國防部相關人士12日向《韓聯社》表示，GSOMIA不在2場會議的議程內，但討論美日韓安保合作問題時勢必會提到。

自南韓宣布撕毀GSOMIA以來，美國政府及美軍多次表次擔憂，直接或間接對南韓政府施壓。分析指出，包括參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）及國防部長艾斯博（Mark Esper）在內的多名美軍高層領導人將為2場會議集結首爾，預計13日飛抵南韓，料將對南韓國防部及聯合參謀本部展開攻勢，力推延長GSOMIA。

►《日韓軍情協定》南韓堅持分手：恢復正常貿易才復合

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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