閨蜜託「前男友家拿行李」　她遭刺12刀倒血泊亡！網揭2死前訊息：見死不救！

▲日本女子幫閨蜜拿行李，反被殺害。（示意圖／取自Pixabay）
記者林瑩真／編譯
日本櫪木縣真岡市11日凌晨發生一起雙屍案，21歲的大竹七海受閨蜜所託，回到閨蜜前男友的住處幫忙拿行李，不料卻被29歲男子川上貴由刺殺。如今調查出爐，大竹七海遭殺害前，一度用手機求救，讓網友懷疑閨蜜是否見死不救。
綜合日媒報導，閨蜜11日凌晨向警方報案，透露自己跟前男友分手並不順利，因此請大竹七海去同居過的住處拿行李，不料自己在200公尺外等候許久都沒有見人回來，懷疑前男友殺害了大竹七海，慌忙報警。
等到警方前往公寓查看，現場已是血跡斑斑，大竹七海身中12刀，倒在血泊中，一旁的則是身上插著15公分刀的前男友川上貴由，兩人送醫仍不治。警方初步推斷，兩人在公寓發生爭執，可能是川上貴由一氣之下行兇，之後輕生。
栃木県真岡市の川上貴由さん（29）宅で大竹七海さん（21）て人が刺され男性も自殺した事件を取り上げていたけど、Twitterで大竹七海さん本人の垢@968nnmを見てみたら宇都宮商業でバレーやってて県選抜にも選ばれるくらい頑張り屋さんで可愛くてスゴい選手だったのに可哀想過ぎる～。#報道ステーション pic.twitter.com/YUK4LH7n9t— かっしぃ (@kassy0923) November 11, 2019
詭異的是，住在樓下77歲老翁供稱，曾經聽到女子尖叫喊「救命」，並聽到手機鈴聲響了2次，以為是吵架，但並未看到有人進出。警方事後調查又得知，大竹七海事發當下一度透過電話、LINE向閨蜜求救「快報警」、「我在流血」等。
最新報導掀起網友議論，紛紛批評閨蜜見死不救，「自己感到有危險，為何還讓朋友一個人去拿行李啊」、「大竹也太可憐了吧，肯定是為朋友著想的好人」；另外有網友提到，當天疑似還有一名男子也陪同前往，但卻在附近的超商等待，沒有陪大竹前往公寓，也沒有幫忙報警，「這男的到底去幹嘛啊」、「這不就是閨蜜女跟超商男見死不救嗎」。