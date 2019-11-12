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閨蜜託「前男友家拿行李」　她遭刺12刀倒血泊亡！網揭2死前訊息：見死不救！

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▲▼殺人,兇殺,謀殺,恐怖,驚悚（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲日本女子幫閨蜜拿行李，反被殺害。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／編譯

日本櫪木縣真岡市11日凌晨發生一起雙屍案，21歲的大竹七海受閨蜜所託，回到閨蜜前男友的住處幫忙拿行李，不料卻被29歲男子川上貴由刺殺。如今調查出爐，大竹七海遭殺害前，一度用手機求救，讓網友懷疑閨蜜是否見死不救。

綜合日媒報導，閨蜜11日凌晨向警方報案，透露自己跟前男友分手並不順利，因此請大竹七海去同居過的住處拿行李，不料自己在200公尺外等候許久都沒有見人回來，懷疑前男友殺害了大竹七海，慌忙報警。

等到警方前往公寓查看，現場已是血跡斑斑，大竹七海身中12刀，倒在血泊中，一旁的則是身上插著15公分刀的前男友川上貴由，兩人送醫仍不治。警方初步推斷，兩人在公寓發生爭執，可能是川上貴由一氣之下行兇，之後輕生。

詭異的是，住在樓下77歲老翁供稱，曾經聽到女子尖叫喊「救命」，並聽到手機鈴聲響了2次，以為是吵架，但並未看到有人進出。警方事後調查又得知，大竹七海事發當下一度透過電話、LINE向閨蜜求救「快報警」、「我在流血」等。

最新報導掀起網友議論，紛紛批評閨蜜見死不救，「自己感到有危險，為何還讓朋友一個人去拿行李啊」、「大竹也太可憐了吧，肯定是為朋友著想的好人」；另外有網友提到，當天疑似還有一名男子也陪同前往，但卻在附近的超商等待，沒有陪大竹前往公寓，也沒有幫忙報警，「這男的到底去幹嘛啊」、「這不就是閨蜜女跟超商男見死不救嗎」。

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