女大生華山仰身自拍…背對懸崖「墜2000米」摔亡！景區拒負責：自拍害死

記者許力方／綜合報導

湖南一名大四女學生鄧雨嬙（化名）上個月底前往華山旅遊，卻在西峰觀景台調整自拍角度時，不慎墜落海拔2082.6米高的懸崖身亡，家屬質疑，景區管理處推卸責任，護欄高度不夠，才導致女兒仰身踩空。對此，景區則以鄧女為成年人為由，認定沒有責任，但願意給予人民幣4萬元（約台幣17萬元）人道救助家屬。

陸媒報導，鄧雨嬙來自邵陽隆回，10月30日遊華山，爬上西峰觀景台時，腳踩在高低不平的交界處，正在喬角度自拍風景，未料不慎墜崖摔死。隔天校方報警發布尋人啟事，並告知家屬，家屬火速與老師一起直奔現場，尋求警方協助；經調閱監視錄影器，確認鄧女已從西峰墜崖生死不明。

監視器畫面中，當時有5名遊客和2名工作人員在場，遊客四散旬景拍攝，其中鄧女站在崖邊取景時，背對著山崖，仰身將手機往上要自拍，但因腳踩在凹凸交接處，護欄也不高，突然之間就踩空後翻，從山頂跌落。

11月5日景區負責人告知家屬鄧女已經意外身亡，並以「成年人自拍不慎導致身亡」為由，認定無須負責，只願提供17萬元人道救助。家屬交涉後，3大理由認為景區應擔全責。

第一，西峰觀景台位處海拔2000米高的懸崖，卻只設立60公分鐵鍊護欄，護欄太低，高度根本不足以達到有效安全作用，導致遊客站在護欄內拍照仍墜崖身亡。第二，現場工作人員未盡義務，提醒制止；第三，景區未及時採取搜救工作，直到第二天才發現找人。

對此，景區回應，事發時在場的2名工作人員已經有提醒每一位遊客，家屬若對安全防護義務等有任何疑問，可以提出證據推翻，不過鑒於家屬條件，願意賠償 17萬元，後續公安機關也設立平台提供家屬洽談後續處置問題。