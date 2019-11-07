「重口味」西班牙怪才畫家訪台！自拍雕塑感受「與惡最近的距離」

▲「重口味」西班牙怪才畫家Joan Cornella作品訪台！自拍雕塑讓觀者感受「與惡最近的距離」。（圖／JUSTLIVE 就是現場提供，下同）



記者林育綾／台北報導

在IG超過250萬粉絲追蹤、西班牙黑色幽默怪才畫家Joan Cornellà再度訪台開展！2016年台灣首展時，短短17天吸引超過2萬人朝聖，而此次暌違3年，將首度帶來「自拍」系列雕塑等作品，向來以性、宗教、種族、政治等為創作題材的他，將透過作品讓觀眾感受這個時代「與惡最近的距離」。

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▲▼Joan Cornellà 創作風格以「重口味」出名，經常以性、宗教、種族、政治為題材。



來自巴賽隆納的 Joan Cornellà，創作風格以「重口味」出名，經常以性、宗教、種族、政治為題材，以獨特視角與近乎超現實的鮮豔色彩，將當代社會的禁忌話題轉入他獨有的奇詭風格。11月15日起將與「JUSTLIVE 就是現場」合作舉辦「JOAN CORNELLÀ：I’M FULL OF SHIT 台北特展 2019」。

他以十足古典取向的漫畫、動畫經典手法，作品人物常帶有空洞、虛無的眼神，以及無論面對任何狗屁倒灶或光怪陸離，都掛在臉上的一抹「詭異微笑」，在IG等社群媒體上一路延燒至世界各地，至今已累積超過 250萬名網友關注。

▲首度來台的2座「自拍」系列雕塑，堪稱他最經典也最受歡迎的作品之一，以諷刺當代自拍文化的題材。

而這次將首度來台的2座「自拍」系列雕塑，堪稱他最經典也最受歡迎的作品之一，以諷刺當代自拍文化的題材，卻引來大量觀眾於作品前自拍，這種「以嘲弄觀眾的方式」來取悅觀眾，也只有Joan Cornellà 能做得如此理所當然。

▲正如此次展覽名稱「I’M FULL OF SHIT」搭配女性露出凸肚的畫面，讓人會心一笑之餘，也不禁反思自己的生活與其背後意義。

當人們望著Joan Cornellà 作品裡極度扭曲的情節，或者「Nobody Loves You」、「You Are A Fat Piece of Shit」等幾乎指著觀眾的鼻子辱罵的標語，笑得樂不思蜀時，或許同時也不小心陷入他的圈套。正如此次的展覽名稱「I’M FULL OF SHIT」搭配女性露出凸肚的畫面，讓人會心一笑之餘，也不禁反思自己的生活與其背後意義。

▲Joan Cornellà 台北特展將於11月 15 日至12月8日舉行。

「JOAN CORNELLÀ：I’M FULL OF SHIT 台北特展 2019」將於11月 15 日至12月8日於「台灣設計館」04展區登場，展期限定3週，同時今年發行的最新畫冊《Everyone Dies Alone》也將於展期間限定販售，主辦單位邀請長期喜愛Joan Cornellà 的畫迷別錯過。

JOAN CORNELLÀ：I’M FULL OF SHIT 台北特展 2019

時間：2019年11月15日（五）～ 12月8日（日）11:00 – 18:00

地點：台灣設計館04展區

地址：台北市光復南路133號（松山文創園區內）

票價：200元

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