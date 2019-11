「重口味」西班牙怪才畫家訪台！自拍雕塑感受「與惡最近的距離」

▲「重口味」西班牙怪才畫家Joan Cornella作品訪台!自拍雕塑讓觀者感受「與惡最近的距離」。(圖/JUSTLIVE 就是現場提供,下同)



記者林育綾/台北報導

在IG超過250萬粉絲追蹤、西班牙黑色幽默怪才畫家Joan Cornellà再度訪台開展!2016年台灣首展時,短短17天吸引超過2萬人朝聖,而此次暌違3年,將首度帶來「自拍」系列雕塑等作品,向來以性、宗教、種族、政治等為創作題材的他,將透過作品讓觀眾感受這個時代「與惡最近的距離」。

▲▼Joan Cornellà 創作風格以「重口味」出名,經常以性、宗教、種族、政治為題材。



來自巴賽隆納的 Joan Cornellà,創作風格以「重口味」出名,經常以性、宗教、種族、政治為題材,以獨特視角與近乎超現實的鮮豔色彩,將當代社會的禁忌話題轉入他獨有的奇詭風格。11月15日起將與「JUSTLIVE 就是現場」合作舉辦「JOAN CORNELLÀ:I’M FULL OF SHIT 台北特展 2019」。

他以十足古典取向的漫畫、動畫經典手法,作品人物常帶有空洞、虛無的眼神,以及無論面對任何狗屁倒灶或光怪陸離,都掛在臉上的一抹「詭異微笑」,在IG等社群媒體上一路延燒至世界各地,至今已累積超過 250萬名網友關注。

▲首度來台的2座「自拍」系列雕塑,堪稱他最經典也最受歡迎的作品之一,以諷刺當代自拍文化的題材。

而這次將首度來台的2座「自拍」系列雕塑,堪稱他最經典也最受歡迎的作品之一,以諷刺當代自拍文化的題材,卻引來大量觀眾於作品前自拍,這種「以嘲弄觀眾的方式」來取悅觀眾,也只有Joan Cornellà 能做得如此理所當然。

▲正如此次展覽名稱「I’M FULL OF SHIT」搭配女性露出凸肚的畫面,讓人會心一笑之餘,也不禁反思自己的生活與其背後意義。

當人們望著Joan Cornellà 作品裡極度扭曲的情節,或者「Nobody Loves You」、「You Are A Fat Piece of Shit」等幾乎指著觀眾的鼻子辱罵的標語,笑得樂不思蜀時,或許同時也不小心陷入他的圈套。正如此次的展覽名稱「I’M FULL OF SHIT」搭配女性露出凸肚的畫面,讓人會心一笑之餘,也不禁反思自己的生活與其背後意義。

▲Joan Cornellà 台北特展將於11月 15 日至12月8日舉行。

「JOAN CORNELLÀ:I’M FULL OF SHIT 台北特展 2019」將於11月 15 日至12月8日於「台灣設計館」04展區登場,展期限定3週,同時今年發行的最新畫冊《Everyone Dies Alone》也將於展期間限定販售,主辦單位邀請長期喜愛Joan Cornellà 的畫迷別錯過。

JOAN CORNELLÀ:I’M FULL OF SHIT 台北特展 2019

時間:2019年11月15日(五)~ 12月8日(日)11:00 – 18:00

地點:台灣設計館04展區

地址:台北市光復南路133號(松山文創園區內)

票價:200元

