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儲蓄險繳完想解約領錢！專家畫表格見亮點　「年化報酬率一定比定存高」

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▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務。（圖／pixabay）

▲儲蓄險購買前，必須要具備正確觀念。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

多數民眾繳完儲蓄險的保費後，就開始考慮到底要解約領出來，還是繼續存放呢？但現在解約划算嗎？錠嵂保險經紀人表示，儲蓄險最主要的觀念，就是繳費完的「年化報酬率一定比定存高」，再來就是看保單「內部報酬率」（IRR），IRR越高的保單對保戶越有利。

錠嵂保經解釋，以6年期儲蓄險為例，如果未滿6年就解約，一定會損失部份本金，這就是為什麼不建議儲蓄險還在「繳費期間」就解約，因為很傷荷包。可是6年繳完後，到底該解約還是繼續存著放利息？以富邦人壽「鑫鑽年年還本終身險」為例，儲蓄險繳費期間未結束「年化報酬率一定是小於定存」；但第6年繳費完後，「年化報酬率一定會比定存高。」

也就是說，繳完6年期儲蓄險後解約，要等到第7年末，解約金才會比保單價值準備金高。錠嵂保經舉例，張小姐投保6年期，保額50萬元，第6年度實繳保費為124萬1460元。如果在第6年期保費繳完後，第7年度末辦理解約，可領回解約金124萬1050元加上累積已領生存保險金9萬2150元，總共133萬3200元，總淨報酬為9萬1740元。

▲儲蓄險、定存「年化報酬率」比較表。以富邦人壽「鑫鑽年年還本終身險」為例。（圖／記者楊絡懸製表）

▲儲蓄險、定存「年化報酬率」比較表。以富邦人壽「鑫鑽年年還本終身險」為例。（圖／記者楊絡懸製表）

針對購買儲蓄險，錠嵂保經提醒，受到明年壽險的責任準備金利率調降影響，儲蓄險保單的利率會跟著降低，除了保費增加外，許多保險公司也會跟著調整商品內容，因此想趁這段時間購買儲蓄險的民眾要注意「5大重點」：

1、外幣保單利率較新台幣優，但要注意匯兌風險。

2、不管買哪一種類型的儲蓄險，避免提前解約。

3、一次躉繳或年繳可省保費，月繳、季繳、半年繳方式會增加實繳保費。

4、如果希望每年或定期可以從存款中拿到一些利息，可考慮還本型儲蓄險。

5、資金運用短年期（6年以下）可用定存，長年期（6年以上）再考慮儲蓄險，以免資金卡住無法動用。

最後，錠嵂保經提醒，如果民眾仍覺得儲蓄險太多專有名詞，看得頭昏眼花，最簡單的方式就是看儲蓄險商品的IRR，IRR越高代表對保戶越有利。

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