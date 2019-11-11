台壽初年度保費收入年減4成　明年保險佣金估衰退難避免

▲中信金今天舉行法說會，由總經理吳一揆（中）、台壽資深副總葉栢宏（左）、財務長暨發言人邱雅玲（右）共同主持。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

過去保險公司相互利率價格競爭，出現太多利差損的問題。不過，中信金總經理吳一揆今（11）日表示，去年開始決定子公司台壽不再販售新台幣躉繳保單，預估今年與明年台壽一整年的保費約在800億元左右。

台灣人壽今年9月保費達133.74億元，較去年同期衰退逾4成，位居市場第6名。台壽資深副總葉栢宏表示，追求初年度保費（FYP）已不是公司的重要策略，而是希望強化保單能穩定獲利，因此去年開始停售新台幣躉繳保單，今年上半年再停售2至5年期繳的保單，主要是考量新台幣儲蓄險的宣告利率至少要有2.3至2.4%之間，因此放在對應的投資標的上較為困難，換句話說，必須投資股票和海外商品，就得承受更多風險，屆時將導致財務不穩。

中信金控總經理吳一揆指出，去年開始決定不再販售新台幣躉繳保單，由於股票背後風險過大，因此從永續經營角度來看，新保單要能對公司創造正向的價值，並非創造新的利差損，因此預估今年與明年台壽一整年的保費約在800億元左右。

吳一揆也說，過去保險公司賣商品時，不是從投資角度來看商品訂價，就單純看利率3%或2.5%比較好賣，但投資端不可能有這樣的獲利，因此為維持成本與獲利的平衡，自去年起台壽從投資端看訂價保單，否則利差損要多久後才能彌平。舉例來說，美國聯準會（Fed）從年中開始降息，若明年持續降息，現在拉上去美元保單成本，要如何彌補利差損，因此吳一揆認為，「對我們來說，如何在商品上持續健康呈現，也是長期要做的事」，並不會再去追求保費。

至於金管會將拉高死亡保額門檻，外界擔憂將會衝擊儲蓄險的銷售情況，中信金財務長邱雅玲則說，以現行法規和環境來看，明年銀行保險佣金衰退是不可避免，2年前主管機關規定不能有匯損差，當時評估確實會有衰退情況，不過中信銀有能力開發新品，加上現有資金匯回專法、台商回流等2大利多，有信心可以把衰退扭轉回來。