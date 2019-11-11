南山人壽10月轉虧501萬！累積前10個月獲利387億元「仍較同期成長42%」

▲南山人壽總公司。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽11日公布今年10月自行結算獲利數字，10月單月合併新契約保費約為69億元，較去年同期新契約保費水準衰退59%；總保費約為292億元，自結獲利損失約501萬元，每股盈餘為3.25元。即使虧損，南山人壽表示，累計前10月自結獲利387億元，仍較去年同期成長42%。

南山人壽指出，南山人壽一向秉持穩健經營原則，除重視獲利目標外更兼顧風險管理；本月除即時掌握巿場脈動實現獲利外，調整權益投資標的，以健全資產品質，為未來可能的市場波動預作準備，導致本月出現虧損501萬元；但截至今年10月為止，累計自結獲利387億元，仍較去年同期成長42%。

南山人壽10月合併新契約保費約為69億元，業績動能貢獻來源以意外及健康險（A&H）、保障型商品為主，傳統型期繳商品亦持續有穩定銷售量。

此外，南山產物2019年10月業務持續穩定成長，總保費收入達5.01億元，較去年同期成長20%；其中，個人險簽單保費收入達3.89億元，較去年同期成長19%。因適逢十月國慶連假，民眾提前規劃出國旅遊，進而帶動旅行綜合保險（包括旅遊平安險與旅遊不便險）業績，保費收入較去年同期成長50.7%。