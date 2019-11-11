打造昭和風「音樂人書房」　鄧麗君贈恩師簽名照、罕見手稿首曝光！

▲台灣音樂館「音樂憶像 — 台灣旅日音樂人手稿文物特展」，特別打造昭和風「音樂人書房」。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

重建台灣音樂史重要一步！國立傳統藝術中心「台灣音樂館」今（11）日起推出「音樂憶像 — 台灣旅日音樂人手稿文物特展」，展場更打造一間充滿昭和風的「音樂人書房」，讓民眾可以沈浸在百年前音樂綻放的美好氛圍。此外還有許多罕見又珍貴的手稿，包含已逝作曲家紀利男為鄧麗君譜寫的《怎能遺忘鄧麗君》手稿、鄧麗君贈送給恩師的簽名照等，全是首度亮相曝光。

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▲展覽以日治時期的台灣音樂為議題，對台灣流行音樂造成百年來重大影響！（圖／記者林育綾攝）

「音樂憶像 — 台灣旅日音樂人手稿文物特展」以日治時期台灣音樂受日本文化影響的議題進行發想，透過台灣音樂史料脈絡的爬梳、台灣旅日音樂人手稿、文物及音樂的展示，以及台灣族群音樂的介紹，並結合當代科技及創意設計的運用，呈現台灣多元音樂文化的特色，也是「重建台灣音樂史」重要一步！

▲鄧麗君相關的手稿，也是首次亮相！（圖／記者林育綾攝）

展覽中許多珍貴手稿、文物，包括已逝作曲家紀利男為了紀念鄧麗君，譜寫的《怎能遺忘鄧麗君》手稿；還有鄧麗君贈送給恩師紀利男的簽名照，都是首次曝光亮相，能夠取得如此珍貴的文物相當不容易。

▲包括已逝作曲家紀利男譜寫的《怎能遺忘鄧麗君》手稿；還有鄧麗君贈送給恩師的簽名照。

另外還有60到70年代的「男神」歌手林沖，當年他是走紅日本的台灣第一音樂人，而他的手稿、珍貴照片也在此次展出中亮相。

▲活躍於60到70年代的男神林沖，除了展出珍貴手稿，也將帶來演出。（圖／記者林育綾攝）

據悉當年許多旅日的台灣音樂人，在異鄉時常會相互扶持，而能夠赴日多半是高知識份子，但適逢戰亂，返台後生活也相當艱苦。值得一提的是，在本次台灣展場裡，中間區域以日治時期台灣街景圖為背景，打造一間充滿昭和風的音樂人書房，讓觀展民眾除了眼觀、耳聽外，亦能在此處靜心閱讀這些音樂人的相關作品，沉浸於當年音樂百花綻放的美好氛圍。

▲▼展場打造一間充滿昭和風的「音樂人書房」。（圖／記者林育綾攝）

▲觀展民眾能在此處靜心閱讀這些音樂人的相關作品，沉浸於當年音樂百花綻放的美好氛圍。

文化部次長蕭宗煌表示，自1920年代起，台灣音樂人開啟了第一波赴日深造的風潮，包括江文也、郭芝苑、陳泗治、呂泉生、林氏好、蕭泰然、申學庸，又或是鄧雨賢、許石、楊三郎、吳晉淮、紀利男等人，這些活躍於日治時期至戰後的音樂人前輩，不但開啟台灣音樂史輝煌的一頁，其作品更是文化部推動「重建台灣音樂史」政策中重要的脈絡及依據來源。

▲台灣音樂館舉行「音樂憶像 — 台灣旅日音樂人手稿文物特展」。（圖／記者林育綾攝）

國立傳藝中心主任陳濟民提到，本次展覽分成4大展區，包括：台日文化交流區、旅日音樂人區、族群特色音樂區及影音互動區。在旅日音樂人中，1906年張福興為第一位負笈日本學習音樂的留學生，之後江文也、郭芝苑、陳泗治、呂泉生、蕭泰然等人也陸續前往，學有所成，並為台灣音樂藝術寫下歷史新頁，甚至如藤田梓，因音樂結緣而為愛生根台灣，如今更歸化為台灣籍。

▲台灣音樂館舉行「音樂憶像 — 台灣旅日音樂人手稿文物特展」。（圖／記者林育綾攝）

而通俗音樂的佼佼者，包括鄧雨賢、許石、楊三郎等人，留下許多傳唱一世紀的經典歌謠，亦為台灣流行音樂帶來極大的影響，即便今日，包括《望春風》、《雨夜花》等名曲，仍有許多歌手重新詮釋；甚至連日本知名的音樂人一青窕、夏川里美，又或「寶塚樂團」來台演出，也多次演唱、詮釋這些曲目。

台灣音樂館館主任翁誌聰針對此次展覽表示，在台日音樂文化交流頻繁的今日，很難想像江文也、鄧雨賢之後的這些前輩，當年跨海赴日留學的種種困難，以及晚近林沖先生、鄧麗君小姐等人，在民族性團結的日本音樂圈中，亦能登上寶塚劇場、東寶電影、NHK紅白歌合戰演出，實屬不易，唯一讓這些音樂人堅持不懈的便是對音樂的熱愛。

▲記者會表演節目，由林沖（中）與八得力樂團帶來演出。（圖／文化部提供）

這次的「音樂憶像 — 台灣旅日音樂人手稿文物特展」橫跨台灣、日本東京，由台灣場開始，期許透過這些傳唱已久的經典，百年之後仍為後人所熟知，更期待藉由音樂史的建立及國際交流，為新生代音樂人帶來更多的啟發及創作能量，推動台灣音樂文化走向嶄新的局面。

▲「音樂憶像 — 台灣旅日音樂人手稿文物特展」橫跨台灣、日本東京。（圖／記者林育綾攝）

台灣／音樂憶像— 台灣旅日音樂人手稿文物特展

日期：11月11日（一）至2020年1月22日（三）

地點：台灣音樂館3樓特展室

地址：台北市士林區文林路751號

日本／時を紡ぐ台湾の音楽家展

時程：2020年3月26日（四）至4月19日（日）

地點：日本東京HILLSIDE TERRACEヒルサイドフォーラム