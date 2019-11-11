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那裡有鐵條可以撿！男一見好興奮　手刀衝工地扛回家...下秒被當賊送辦

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▲▼工地,鋼鐵,結構鋼,施工,蓋房子（圖／pixabay）

▲蔡姓男子到工地撿拾鐵條，被警方依竊盜罪送辦，事後工地人員證稱鐵條是廢棄物，蔡男獲判無罪。（示意圖／pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

高雄蔡姓男子在鳳山一處工地撿拾8根鐵條，但在離去時遭到警方查獲，當場依踰越安全設備竊盜罪嫌送辦，檢方也將他起訴。然而，在法院審理期間，蔡男堅稱自己沒有翻越鐵絲網，且以為鐵條是不要的廢棄物，而工地人員也出面作證，該鐵條確實是不要的東西，蔡男因此獲判無罪。

判決書指出，蔡男2018年7月15日上午9點多在踰越了「高雄市鳳山區93期重劃區」土地改良物拆除工程周圍防盜用的鐵絲圍籬，並在裡面拿走重達34公斤的8根鐵條。正當他準備離去時，被警方攔查，並扣得鐵條後，依法送辦，檢方也認定他涉嫌翻越鐵絲網圍籬偷竊鐵條，將他依踰越安全設備竊盜罪嫌起訴。

然而，在法官審理時，蔡男堅稱自己絕對沒有翻越鐵絲網，而是從另一個出口進到工地內，且當時有很多人在撿鐵條，他以為是沒人要的東西，矢口否認有偷東西。

此外，工地的陳姓工作人員也證稱，工地周圍只有懸掛黃色警示帶，並沒有圍鐵絲圍欄，鐵絲圍欄是騎他公司所搭建，另外，蔡男所撿拾的鐵條是公司準備與混凝土載運丟棄的，「這類鐵條因為跟混凝土等物混雜，如需另行翻找不符成本，是公司不要的」。法官事後根據陳姓工作人員證詞，認定並沒有積極事證可證明蔡男偷竊，因此判他無罪。全案可上訴。

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高雄工地鐵條竊盜

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