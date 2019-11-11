分手舊愛吳春臺…名媛李珍妮遭控「侵占千萬股權」！判刑1年1月定讞

▲吳春臺控告李珍妮涉嫌偽造文書，侵占服飾公司1000萬股權。（資料照／翻攝東森新聞、中天）

記者莊智勝／台北報導

名媛李珍妮與中華開發金副董吳春臺交往時，2人曾合開公司，但分手後吳春臺指控李珍妮侵占其名下服飾公司1000萬元股權，涉嫌偽造文書；雖然李珍妮堅稱這是吳當初答應給的分手費，但法院一、二審均認定李珍妮構成4次偽造為書罪嫌，一審判刑1年2月、二審改判1年1月，可易科罰金39萬元。今最高法院駁回上訴，全案定讞。

李珍妮身價上億，2004年間在美國生下一名女兒，當時與李珍妮交往的聯電榮譽副董事長宣明智，立刻宣稱女兒就是他所生，並辦妥認領手續。但7年多後，李女與宣明智鬧翻，李女改稱前開發金副總吳春臺才是真正的生父，並改打起確認生父之訴。吳春臺否認並拒絕做DNA鑑定，全案經過多年審理後，法院2017年才確認吳春臺就是生父，並須支付扶養金。

李珍妮過去在與吳春臺交往期間曾合開「格麗姿國際精品公司」，但2人分手後鬧翻，吳春臺控告李珍妮擅自將公司1000萬股權悄悄轉移至她名下長達5年之久，涉嫌私刻印章、偽造文書。一審台北地院判決，依行使偽造私文書等4罪，判處李珍妮有期徒刑1年2月，得易科罰金42萬。案經上訴，二審仍認定李有罪，改判1年1月，得易科罰金39萬元，沒收公司100萬股權。

李珍妮二審出庭時一度啜泣，表示自己才是司法受害者，希望法院還她清白、改判無罪，同時還在媒體前大吐苦水，痛斥吳春臺是「渣男」、「很不要臉的人」。李珍妮指出，當初2人2009年5月還一起出國慶生，但該年7月吳春臺就轉與米凱莉結婚，從頭到尾都在說謊，就是不想付女兒的撫養費，「我覺得這個人就是小氣巴拉兼渣男！」

在二審仍認定有罪後，李珍妮再度提出上訴，但遭最高法院駁回，維持二審判決定讞。

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